Монахиня Свято-Елисаветинского монастыря удостоена права ношения наперсного креста

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Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». В минувшее воскресенье, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий возглавил всенощное бдение в Покровском храме г. Заречного. Его Преосвященству сослужили настоятель Покровского храма иерей Вячеслав Инюшкин и духовенство Каменской епархии. По прочтении Евангелия Преосвященный Мефодий произнес проповедь о празднике Успения и поздравил присутствующих с окончанием поста. За полиелеем права ношения наперсного креста была удостоена исполняющая обязанности игумении женского монастыря во имя преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны (г. Алапаевск) монахиня Смарагда (Зыкова).