Готовятся к школе очередные первоклассники семейного дома «Радость моя»

Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». В семье Афанасьевых - семейном доме «Радость моя» - растут семеро приемных сыновей, трое из них уже школьники. Лето для ребят было наполнено многими интересными событиями: вместе с родителями они путешествовали по Среднему Уралу, побывали на море, ходили с отцом на рыбалку (каждый со своей удочкой), в турпоходы по озерам, собирали урожай ягод. Даня поступил в кадетский корпус, пройдя серьезный отбор по здоровью и знаниям. Теперь мальчишки готовятся к школе. Благотворители пожертвовали для ребят уголок – кровать на втором этаже, а стол и шкаф на первом. Обитать на втором этаже и отвечать за порядок в своем уголке – это тоже новый этап в жизни. На выпускном празднике в детском саду ребятам подарили канцелярские наборы, которые они тут же принялись расставлять на своих столах. В будущем году в семейном доме «Радость моя» появятся еще двое первоклассников - Алеша и Тихон.

Подготовиться к началу нового учебного года помогают и подопечным «Школа доброты» - 53 ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. До 1 сентября осталось совсем немного времени, но на сегодняшний день собрана лишь половина необходимой суммы. Желающие присоединиться к акции «Школа доброты» могут отправить смс-сообщение со словом ШКОЛА пробел СУММА пожертвования на короткий номер 3443. Подробности акции можно узнать по телефону Православной службы милосердия (343) 200-07-04.