Молодежный лагерь подворья «Михайловское» завершил летнюю смену

Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». Лагеря дневного пребывания работали в Тавде при всех образовательных учреждениях и части учреждений дополнительного образования на протяжении трех летних месяцев. План мероприятий для учащихся разных возрастов предварительно разработал и распространил среди учебных заведений ДПЦ «Древо познания». Мероприятия были направлены на укрепление института семьи, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей, что отражено между просветительским центром и городским Управлением образования.

По благословлению настоятеля Свято-Николаевского прихода протоиерея Сергия Циммера в деревне Беленичное Тавдинского района на подворье «Михайловское» действовал православный трудовой молодежный лагерь круглосуточного пребывания. Силами прихожан, родителей и благотворителей здесь организовано полноценное хозяйство, оборудован и благоустроен просторный дом для проживания со спальными местами, комнатой для рукоделия и залом для просмотра фильмов, проведения лекций и вечерок с народными танцами и играми. На территории подворья посажен сад, построена баня, кухня, колодец. Планируется строительство храма в честь Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. Здесь же будет и русская изба, оборудованная старинной мебелью и утварью и многое другое.

Обширная развивающая программа включала немало пунктов, в том числе - подготовка к благотворительной акции «Белый цветок», участие в богослужениях, помощь одиноким пожилым жителям деревни, просветительские путешествия, подвижные и спортивные игры, туристические походы, мастер-классы, встречи со значимыми людьми города Тавды, Свердловской и Тюменской областей, духовные беседы со священником, уральские вечерки, песни у костра под гитару, вечерний чай и ежедневное вечернее подведение итогов «Свеча».