Опытом организации летнего детского отдыха поделились на съезде законоучителей тавдинцы

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Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». Иерей Павел Крутиков, сотрудники духовно-просветительского центра «Древо познания» и преподаватель воскресной школы Свято-Николаевского прихода г. Тавда приняли участие в XIII Съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Тавдинцы приняли участие в работе секций «Настоятели приходов и директора воскресных школ», «Миссионерская работа на приходе. Работа с сайтами и в соцсетях», «Дошкольники на приходе», «Секция для преподавателей церковнославянского языка» и «Организация летнего досуга», на которой руководитель ДПЦ «Древо познания» поделилась опытом проведения летнего загородного отдыха детей и подростков. В этом направлении в Тавде проводится большая работа – в течение многих лет действует православный загородный трудовой молодежный лагерь, а нынешним летом провели массу полезных и увлекательных мероприятий для ребят, отдыхающих в городских лагерях дневного пребывания при общеобразовательных школах.