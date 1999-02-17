Уникальный Парк истории откроется в Екатеринбурге

Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». В начале сентября в Екатеринбурге откроется мультимедийный музей «Россия - моя история». Учебные центры, храмы и благочиния Екатеринбургской епархии намерены включить посещение интерактивной музейной площадки в план нового учебного года. Викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений сообщил, что Свердловская область стала одним из первых регионов России, где будет открыт мультимедийный музей «Россия - моя история». Идею его создания в столице Среднего Урала поддержали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и врио главы региона Евгений Куйвашев.

Масштабный проект, созданный на основе ежегодных общественно-церковных выставок цикла «Моя история», реализуется Патриаршим советом по культуре. После открытия интерактивного парка в Москве, по поручению Президента России Владимира Путина, было принято решение о строительстве филиалов в более чем 20 городах страны. Музейный комплекс в июне этого года открылся в Уфе, на очереди Санкт-Петербург, Тюмень, Волгоград, Ставрополь, Казань и др. Интерактивный музей на екатеринбургской площадке в 6 тысяч квадратных метров расположится в центре Екатеринбурга (на улице Народной воли), где за считанные месяцы возведено современное здание, осуществлен монтаж наружных сетей, фасадные работы и внутренняя отделка, выполнено благоустройство территории. Интерактивный музей продемонстрирует более чем 1000-летнюю историю нашего государства в четырех разделах: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия - моя история. 1945-2016». В каждом историческом периоде отражена роль Русской Православной Церкви и ее святых в становлении государства. Особое внимание в экспозиции уделено подвигу Царской семьи и российских новомучеников.

Отражены и важнейшие события истории Среднего Урала: заселение и освоение края, индустриальное развитие Свердловской области, основание уральских городов, заводов, верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря, годы Гражданской войны, трудовой и боевой подвиг уральцев в годы Великой Отечественной войны. Для создания свердловского филиала мультимедийного исторического проекта региональное министерство культуры создало рабочую и экспертную группы, которые выполнили разработку, подготовку и оценку материалов его региональной составляющей. В состав групп вошли ведущие уральские историки и краеведы, представители музеев и библиотек Свердловской области, регионального Управления архивами, Екатеринбургской митрополии - в качестве эксперта, в частности, выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.