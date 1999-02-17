Православная газета

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Иеродиакон Серафим (Шанин) напомнил каменцам о трагедии в Беслане

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». Клирик мужского монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской Алапаевского благочиния иеродиакон Серафим (Шанин) напомнил землякам о страшной трагедии, произошедшей 1 сентября 2004 года в Северной Осетии. Этот день навсегда останется днем траура по погибшим в школе №1 города Беслана. О. Серафим считает, что ужас случившегося забывать нельзя и призвал всех россиян объединиться в борьбе с терроризмом.

 
 
 

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