Паломничество в п. Нейво-Шайтанский совершили участники алапаевской группы трезвости

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». Занятия школы трезвости на приходе во имя св. прп. Сергия Радонежского проходят еженедельно уже в течение пяти лет. Каждую встречу участники группы – родственники зависимых страдальцев и просто неравнодушные люди, болеющие душой за всех страждущих недугом винопития и наркомании, читают совместный акафист перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». В начале Успенского поста слушатели группы трезвости совместно со своим духовным руководителем иереем Вячеславом Столяровым совершили паломническую поездку в поселок Нейво-Шайтанский (Сусанский), где при храме свв. апостолов Петра и Павла уже несколько лет успешно действует реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Сюда съезжаются страждущие не только из Свердловской области, но и других регионов страны. Экскурсию для группы паломников провели духовник реабилитационного центра, настоятель Петропавловского храма, иерей Сергий Беляков и руководитель Сусанского приюта для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Братья живут по монашескому уставу, а главным их лекарством от недуга является Литургия, Исповедь и Причастие. Понимание своей немощи приходит с осознанием собственных грехов, и тут на помощь по очищению души приходят искреннее покаяние и исповедание священнику. Именно для совместной молитвы и причастия участники общества трезвости и приехали в Нейво-Шайтанский. Группа посетила святые источники, а в три часа ночи началось главное, ради чего все и приехали в поселок – богослужение. Оно было совершено в полной темноте при свете лампад. Одна из участниц общества трезвости приняла обет трезвости в помощь сыну, о котором очень переживает и надеется, что Господь ему поможет. История знает немало примеров, когда обет трезвости принимает не сам зависимый, а кто-то из его близких, например, мать или супруга. И посредством такой молчаливой проповеди любящего родственника человек исцеляется от недуга. Священники знают: семья – единое целое, и действия одного члена семьи обязательно на духовном уровне влияют на других ее членов. По завершении Литургии был совершен крестный ход вокруг храма.