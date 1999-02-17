Сотрудники молодежного отдела Нижнетагильской епархии поработали в д. Моршинино

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». При подворье духовно-просветительского центра «Сретение» в деревне Моршинино Верхнесалдинского района для детей и подростков организовали трудовой лагерь. В минувшую субботу воспитанники секции киокушинкай каратэ-до Нижнего Тагила под руководством опытного тренера решили провести для ребят показательные выступления. До д. Малыгино добрались, преодолев на автомобилях 43 км, а дальше отправились пешком через лес. Шли с провожатым – руководителем молодежного клуба «Ковчег», преодолев болотистую местность, крутой склон и реку на лодке.

Когда-то в Моршинино проживало 200 человек, был организован колхоз имени Надежды Крупской, школа-восьмилетка. В начале 90-х гг. деревня опустела, закрылись школа и магазины. Сегодня в Моршинино проживает 4 человека, а участки раскупают под дачи тагильчане и салдинцы. Оформили землю и представители Благотворительного фонда «Сретение». Теперь на подворье стоит большой дом с огородом и баней, во дворе - множество ребят, кадеты школы № 17 и воспитанники социально-реабилитационного центра Верхней Салды.

Девочки занимаются хозяйством, а мужчины и ребята постарше заняты установкой свай для фундамента будущего храма. Много лет назад в Моршинино стояла часовня, а престольным праздником деревни считался «Праздник Святой Елены». Благотворительный фонд «Сретение» намерен возродить утраченную святыню малой уральской земли. Выступление каратистов началось после небольшого отдыха. Присоединиться к тренировке пригласили всех, кто не занят на строительстве. Особенно поразил зрителей финал показательных выступлений – разбивание досок. И, многие из них уже приняли решение попасть на следующую тренировку.