Паломников приглашают на традиционный Симеоновский крестный ход с 20 по 25 сентября

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». Уральское православное патриотическое общество во имя святителя Николая Чудотворца г. Екатеринбурга опубликовало на своем сайте предварительное расписание крестного хода памяти праведного Симеона Верхотурского, который пройдет 20-25 сентября. Участники крестного хода преодолеют расстояние от Алапаевска до Верхотурья за шесть дней, во время которых будет отслужено четыре Божественных литургии, две из них – в разрушенных храмах в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

20 сентября в 12-00 участников встретят в Свято-Троицком соборе Алапаевска. После экскурсии будет совершено Всенощное бдение, затем паломники отправятся на ночлег в женский монастырь.

21 сентября к крестоходцам присоединятся паломники из Екатеринбурга, после чего все отправятся в мужской монастырь на Межную, затем в с. Комарово. Крестный ход в Комарово начнется с праздничной Божественной литургии, а продолжится в селе Мугай у Поклонного креста, установленного на месте Ильинского храма. День закончится вечерним богослужением в с. Махнево.

22 сентября в 9-00 - выход в с. Кокшарово, в 11-00 - Божественная литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Затем крестоходцы отправятся к Тагильской слободе через с. Перевалово;

23 сентября - движение по Симеоновой тропе (36 километров). В 6-30 - молебен в храме Тагильской слободы, в 19-30 - молебен в храме с. Меркушино;

24 сентября - Литургия в храме с. Меркушино. Затем отъезд на автобусах в Верхотурье, вечерня;

25 сентября в 9-00 - праздничная Литургия в Крестовоздвиженском соборе Верхотурья. В 16-00 - отъезд электричками самостоятельно, в соответствии с расписанием. Регистрация участников и запись на автобусы по телефонам: 8 (343) 219-00-07, 8 (952) 146-05-37.