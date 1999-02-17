Паломников приглашают на традиционный Симеоновский крестный ход с 20 по 25 сентября

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Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». Уральское православное патриотическое общество во имя святителя Николая Чудотворца г. Екатеринбурга опубликовало на своем сайте предварительное расписание крестного хода памяти праведного Симеона Верхотурского, который пройдет 20-25 сентября. Участники крестного хода преодолеют расстояние от Алапаевска до Верхотурья за шесть дней, во время которых будет отслужено четыре Божественных литургии, две из них – в разрушенных храмах в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
20 сентября в 12-00 участников встретят в Свято-Троицком соборе Алапаевска. После экскурсии будет совершено Всенощное бдение, затем паломники отправятся на ночлег в женский монастырь.
21 сентября к крестоходцам присоединятся паломники из Екатеринбурга, после чего все отправятся в мужской монастырь на Межную, затем в с. Комарово. Крестный ход в Комарово начнется с праздничной Божественной литургии, а продолжится в селе Мугай у Поклонного креста, установленного на месте Ильинского храма. День закончится вечерним богослужением в с. Махнево.
22 сентября в 9-00 - выход в с. Кокшарово, в 11-00 - Божественная литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Затем крестоходцы отправятся к Тагильской слободе через с. Перевалово;
23 сентября - движение по Симеоновой тропе (36 километров). В 6-30 - молебен в храме Тагильской слободы, в 19-30 - молебен в храме с. Меркушино;
24 сентября - Литургия в храме с. Меркушино. Затем отъезд на автобусах в Верхотурье, вечерня;
25 сентября в 9-00 - праздничная Литургия в Крестовоздвиженском соборе Верхотурья. В 16-00 - отъезд электричками самостоятельно, в соответствии с расписанием. Регистрация участников и запись на автобусы по телефонам: 8 (343) 219-00-07, 8 (952) 146-05-37.