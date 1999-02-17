Православная газета

Православная газета

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Центр гуманитарной помощи Екатеринбурга объявил сбор пожертвований на ремонт коммуникаций

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». Огромным потенциалом для добрых дел стало новое помещение Центра гуманитарной помощи, подаренное щедрым благотворителем Православной службе милосердия. Просторное помещение расположено в одном из центральных районов Екатеринбурга, что позволит сотрудникам ПСМ оказывать помощь подопечным наиболее эффективно и комплексно. Чин освящения духовник службы милосердия отец Евгений Попиченко совершил накануне Преображения Господня. В скором времени здесь будут не только принимать, сортировать, восстанавливать и выдавать вещи нуждающимся – главная задача Центра заключается в оказании комплексной помощи. Теперь на территории Центра разместится цех по фасовке Народных обедов, творческие мастерские и благотворительный магазин #НосиДобро.

За прошедшее полугодие Центр гуманитарной помощи на ул. Сажинской посетили более 360 семей. В помещении Центра регулярно фасуются продуктовые наборы для нуждающихся, сортируются и хранятся пожертвованные вещи (только нынешним летом благотворитель «Глория Джинс» пожертвовал Центру более 700 000 единиц одежды). В новом помещении Центра гуманитарной помощи по адресу ул. Фучика, 3 уже ведется работа с просителями, открылся пункт приема школьных товаров в рамках благотворительной акции «Школа Доброты».

Однако пока здесь полноценно используется только десятая часть всех площадей. Дело в том, что ранее в здании располагался ресторан. При переезде бывшие арендаторы помещения демонтировали все оборудование и повредили коммуникации. Чтобы приступить к ремонту в ближайшее время необходимо прежде всего продиагностировать все инженерные системы и устранить хотя бы самые основные неполадки в электропроводке, канализации и вентиляции. По предварительным расчетам на эти подготовительные работы необходимо собрать не менее 154 000 рублей. Сотрудники Православной службы милосердия надеются на помощь россиян.

 
 
 

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