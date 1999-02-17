Соглашение о сотрудничестве подписали Министерство образования и Екатеринбургская митрополия

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». На Пленарном заседании съезда законоучителей Екатеринбургской митрополии состоялось торжественное подписание плана совместных мероприятий министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской епархий на 2017-2018 учебный год. Работу заседания возглавил Его Преосвященство епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. Работа законоучителей открылась предначинательной молитвой и благословением епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия, после чего было зачитано приветственное слово председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, который поздравил участников и гостей съезда и напомнил об ответственность всех, кто участвует в процессе духовного возрождения общества.

Митрополит Меркурий назвал Екатеринбургскую митрополию значимым центром православного образования России и выразил надежду на то, что ее опыт практической работы распространился и на другие российские регионы. Затем викарий Екатеринбургской епархии зачитал доклад митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, посвященный теме восстановления исторической памяти о свидетельствах мученичества, чему свидетелем является почти каждый храм в России. Владыка напомнил, что непременной обязанностью каждого прихода является восстановление исторической памяти, поиск имен и свидетельств о жизни, страданиях священников и прихожан, сугубо молитвенное почитание мучеников, в жизни которых все должны черпать силы и мужество в противостоянии злу.

К участникам съезда также обратился министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, после чего состоялось торжественное подписание Плана совместных мероприятий министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской епархий на 2017-2018 учебный год. По итогам Соглашения в 2018 году впервые в Екатеринбургской митрополии будет проведен муниципальный этап Рождественских чтений, на котором участники продемонстрируют готовность работать в муниципальных образовательных организациях. Работа съезда продолжилась торжественным вручением дипломов выпускникам Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя священномученика Фаддея (Успенского), которой в 2017 году исполнилось 10 лет.