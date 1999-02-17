Православная газета

Православная газета

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Приходская молодежь нескольких епархий совершила турпоход на Синюю гору

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». В рамках проекта «Досуг» в минувшее воскресенье православная молодежь нескольких приходов Нижнетагильской епархии во главе с руководителем епархиального молодежного отдела протоиереем Димитрием Подколзиным осуществила туристическую поездку в поселок Баранчинский на Синюю гору (ее высота 552 метра над уровнем моря). В походе приняла участие и приходская молодежь из г. Верхняя Салда и Москвы. В поселок Баранчинский выехали, отслужив Литургию и причастившись в храме Святых Царственных Страстотерпцев. А по прибытии сразу направились в храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где настоятель иерей Димитрий Блинов рассказал путешественникам о горе и затем помог «каравану» из семи машин добраться до ее вершины.

На Синей горе обустроены ретрансляционная вышка и три смотровые площадки с видом на поселок Баранчинский и окрестности. На второй из них установлен поклонный крест, а стоянку разбили на третьей, самой высокой. Здесь, на вершине горы, молодые люди дискутировали о счастье и жизни, погружались серьезные вопросы, касающиеся веры, общались, отдыхали, пели песни под гитару и пекли на костре яблоки. Замечательные пейзажи, открывшиеся паломникам с вершины горы, запечатлели на фотоаппарат, видеокамеру и квадрокоптер, съемки с которого решили вставить в фильм о мероприятии.

 
 
 

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