Подростки Алапаевского района встретились на «Зарнице»

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». В Останинской средней образовательной школе Алапаевского благочиния проходит смена военно-спортивного лагеря, участники которой – дети и подростки, съехавшиеся со всего Алапаевского района. Программа лагеря включает марш-бросок, спортивные эстафеты, разборку-сборку автомата Калашникова-47, встречи с интересными людьми. В минувший понедельник состоялась встреча курсантов лагеря с представителем Общественного совета при МО МВД России «Алапаевский» Шаниным А.А. Темой для общения послужила история воинской доблести русских солдат и тема ее актуальности в 21 веке. Беседа завершилась просмотром фильма «В зоне особого внимания», после которого участники проанализировали морально-волевые и духовные качества героев – как положительный пример для подрастающего поколения.