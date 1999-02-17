Епископу Среднеуральскому Евгению вручен почетный знак «За полезное» в отделе МВД г. Верхняя Пышма

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». В минувший вторник епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, член Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области, посетил Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Его Преосвященство Владыка Евгений встретился с начальником МО МВД России «Верхнепышминский» подполковником полиции Анатолием Новиковым, председателем Общественного совета при отделе полиции Сергеем Зверевым, заместителем председателя Владимиром Трениным и председателем Совета ветеранов ОВД Андреем Аржанниковым.

Участники встречи обсудили перспективы взаимодействия совета и Екатеринбургской епархии с межмуниципальным отделом полиции, рассмотрели вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечения безопасности дорожного движения, озвучили предложения по повышению эффективности работы полиции. Поговорили и на духовные темы, в частности, о значении веры и духовного роста в жизни человека.

В ходе экскурсии по отделу подполковник полиции А.А. Новиков представил епископу Среднеуральскому Евгению сотрудников и руководителей подразделений. Владыка Евгений посетил следственный отдел, отдел уголовного розыска и дежурную часть. В завершении встречи подполковник полиции Анатолий Новиков торжественно вручил епископу Среднеуральскому Евгению почетный знак Свердловской областной организации ветеранов ОВД и Внутренних Войск «За полезное». С 2011 года православных сотрудников МО МВД России «Верхнепышминский» и членов их семей окормляет иерей Виталий Стоцкий.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.