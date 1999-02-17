Предварительные итоги школьной акции подвели в Нижнетагильской епархии

Екатеринбург, 25 августа, «Православная газета». В минувшее воскресенье завершились основные этапы акции «Собрался в школу? Помоги другому!», организованной социальным отделом Нижнетагильской епархии. На протяжении целого месяца неравнодушные люди оставляли в специально установленных корзинах в магазинах «Полиграфист» и «Тагилка» купленные школьные принадлежности. Масштабные сборы канцтоваров прошли также в четырех крупных храмах Нижнего Тагила. Первые итоги порадовали: собрано почти 3 500 единиц канцтоваров и более 14 000 рублей. Пока не хватает тетрадей по 48 листов, обложек, ножниц, точилок, цветного и белого картона. Из собранных канцтоваров в ближайшие дни будут сформированы наборы для школьников из подопечных семей социального отдела (всего 71 набор), а недостающие принадлежности будут докупаться на пожертвованные денежные средства.

В самый разгар акции в социальный отдел за помощью в подготовке к новому учебному году обратились и несколько социальных учреждений для несовершеннолетних. Чтобы не оставлять без внимания эти просьбы о помощи, было принято решение о продлении акции до конца августа. В течение этого времени можно будет приносить канцтовары в кабинет социального отдела Нижнетагильской епархии (. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 32, храм во имя св. прп. Сергия Радонежского) или в магазин «Мир православия» (пр. Ленина, 32). Сотрудники социального отдела сердечно благодарят всех участников акции за неравнодушие и отзывчивость.