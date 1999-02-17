Освящены купола и кресты для строящегося храма в селе Знаменское

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». В минувшую субботу, в праздник Преображения Господня, настоятель прихода в селе Знаменском Ирбитского района протоиерей Николай Решетников совершил чин освящения куполов и накупольных крестов строящегося храма в честь иконы Божией Матери «Знамение». Чин закладки храма епископ Каменский и Алапаевский Мефодий совершил около 2 лет назад. Долгожданное событие, совершенное в праздник Преображения Господня, собрало у храма множество сельчан. По завершении богослужения отец Николай обратился к присутствующим с пастырским словом, в котором поздравил с праздником Преображения Господня и выразил надежду на скорейшее завершение строительства знаменского храма.