Православная газета

Православная газета

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Первый день XIII съезда законоучителей завершился паломнической поездкой по Екатеринбургу

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». Традиционный православный форум законоучителей Екатеринбургской митрополии открылся работой тематических секций. В работе первого дня съезда приняли участие 513 человек, в том числе 68 священников - представители 282 приходов из Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской епархий, Пермской, Тобольской и Челябинской митрополий. В первой половине дня прошли секция настоятелей приходов и директоров воскресных школ, секция по миссионерской работе на приходе, секция по работе с дошкольниками на приходе, секция для преподавателей церковнославянского языка, секция «Братства православных следопытов», секция приходских библиотек и секция по организации летнего досуга детей.

Во второй половине дня преподаватели и руководители ЦПШ обсудили вопросы катехизаторской работы на приходе, методику церковного пения, преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Прошел круглый стол, посвященный подросткам на приходе, а также секция, посвященная медиа технологиям в образовательной деятельности. Работа первого дня завершилась концертной программой «Сильнее смерти любовь», посвященной святым Царственным страстотерпцам. А затем участники съезда побывали в экскурсионной паломнической поездке по Екатеринбургу, во время которой узнали малоизвестные факты, связанные с пребыванием в городе семьи Романовых.

 
 
 

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