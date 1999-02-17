Епископ Мефодий возглавил семинар по церковной реабилитации зависимых в Ивановской области

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». Углубленный семинар-тренинг для клириков и мирян, занятых в сфере помощи наркозависимым, проходит в ресурсном центре церковной реабилитации при Свято-Георгиевском приходе села Георгиевское Ивановской области, где в 80-х годах осуществлял свое служение епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Сегодня Свято-Георгиевский приход стал учебно-методическим ресурсным центром по церковной реабилитации. Работу тренинга возглавил епископ Мефодий, стоявший у истоков реабилитационной работы, организованной в 1988 году в этом глухом сельском приходе. В течение пяти дней участники семинара, приехавшие из разных епархий Русской Православной Церкви, слушают лекции, участвуют в групповых тренингах и наблюдают за реабилитационным процессом на приходе. Среди ведущих семинара-тренинга - исполнительный директор фонда «Диакония» (Санкт-Петербург) врач-нарколог Елена Рыдалевская, известная каменцам по ряду обучающих мероприятий, прошедших в Каменской епархии.