Вкусную выпечку приготовили для бездомных в честь праздника Преображения Господня

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». Добровольцы Православной службы милосердия в Екатеринбурге продолжают проявлять душевную щедрость: в минувшую пятницу они решили приготовить для бездомных праздничный обед. По давней православной традиции, на Преображение, когда освящаются первые плоды нового урожая, ими принято делиться с нуждающимися. Бездомные, которые регулярно обращаются за помощью в Автобус милосердия, знают, что на Рождество Христово и Пасху их ждут небольшие подарки. Праздничный обед в честь Преображения Господня стал для них еще одним приятным сюрпризом.

Идею поддержали друзья и партнеры ПСМ – сотрудники мастерской десертов «Хитрый лис», которые периодически проводят бесплатные мастер-классы для детей-инвалидов. Под руководством кондитера Алексея Мельникова волонтеры испекли много шарлоток и десерт, который назвали в честь легендарной балерины рубежа XIX-XX веков «Анна Павлова» - настолько он получился воздушным и вкусным. Вечером каждому пришедшему к Автобусу милосердия бездомному (а многие из них живут на улице очень давно и уже забыли вкус домашней выпечки) вручали кулинарный изыск. Телефон для желающих поддержать интересные проекты Службы милосердия и узнать о возможностях сотрудничества: (343) 200-07-04 (диспетчер Православной службы милосердия в Екатеринбурге).