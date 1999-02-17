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Православная газета

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Преподаватели ЦПШ храма в Краснолесье приняли участие в работе съезда законоучителей

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». Педагоги воскресной школы храма во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Екатеринбурга поучаствовали в работе XIII Съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. В день открытия учительского форума они поработали в различных тематических секциях, круглых столах и мастер-классах, обсуждая вопросы катехизации и религиозного воспитания посредством работы с детьми и подростками по разным направлениям деятельности школы и прихода. Вчера после Литургии в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, учителя продолжили участие в работе пленарных заседаний.

 
 
 

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