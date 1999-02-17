Просветительская работа в Трехсвятительской церкви Нижней Туры продолжается даже летом

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». Летние каникулы в приходе в честь Трех святителей г. Нижняя Тура отмечены встречами с интересными людьми, организованные в рамках проекта «Истинный свет православия». Одну из встреч провели в выставочном зале краеведческого музея для школьников из детского дома и воскресной школы. Ее тема - «Революция 1917 года и ее след в историческом прошлом г. Нижняя Тура». Ребята узнали об образе жизни местных жителей конца XIX–начала XX вв. Содержательная беседа включала множество интересных фактов о перспективном развитии железоделательного производства, крепком семейном укладе жителей Нижнетуринского завода и зарождении местного большевистского движения.

Вторую встречу с прихожанами провел священник Сергий Архипов, который на протяжении ряда лет занимается исследованием темы о репрессированных соотечественниках, пострадавших за веру. Материалы, собранные в результате большой исследовательской работы, которую священник проводил в течение 17 лет, передали в Ново-Тихвинский женский монастырь для соответствующей литературной обработки. В частности, готовятся документы для передачи в Москву (в Синодальный отдел) на канонизацию священника Александра Адрианова, погибшего мученической смертью в начале ноября 1918 г.

Презентацию на тему «Архивные находки в исследовании истории храма Трех святителей г. Нижняя Тура» провел для прихожан местный краевед, который рассказал об инициаторов строительства каменной Трехсвятительской церкви (вместо сгоревшей, полностью уничтоженной пожаром в сентябре 1811 г.). На средства полученного гранта конкурса «Православная инициатива» будет выпущена брошюра с результатами исследовательской деятельности, и каждый интересующийся данной темой может стать ее обладателем.