Сысертский разъезд провел для трех пикетов занятия по горно-туристической подготовке

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». В поселке Бобровский Свердловской области Сысертский разъезд общественного движения «Казачий Дозор» провел занятия по горно-туристической подготовке. В спортивном мероприятии приняли участие три пикета: «Вепрь», «Доблесть» и «Прометей» из города Каменск-Уральский. В течение двух дней дозоровцы совершенствовали навыки вертикального спуска, натягивания и прохождения различных переправ, стрельбы из пневматического оружия по мишеням при спуске. Отдельно провели занятия по огневой подготовке (разборка-сборка АК и ПМ, тактическая стрельба). Участники на практике отработали приемы основ школы выживания в лесном массиве, узнали, как добыть, отфильтровать и обеззаразить воду, отличить съедобные грибы от несъедобных, какие растения применять во вспомогательных целях при лечении при отсутствии медицинских препаратов, а из каких можно приготовить вкусный напиток.