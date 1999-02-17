Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Сысертский разъезд провел для трех пикетов занятия по горно-туристической подготовке

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». В поселке Бобровский Свердловской области Сысертский разъезд общественного движения «Казачий Дозор» провел занятия по горно-туристической подготовке. В спортивном мероприятии приняли участие три пикета: «Вепрь», «Доблесть» и «Прометей» из города Каменск-Уральский. В течение двух дней дозоровцы совершенствовали навыки вертикального спуска, натягивания и прохождения различных переправ, стрельбы из пневматического оружия по мишеням при спуске. Отдельно провели занятия по огневой подготовке (разборка-сборка АК и ПМ, тактическая стрельба). Участники на практике отработали приемы основ школы выживания в лесном массиве, узнали, как добыть, отфильтровать и обеззаразить воду, отличить съедобные грибы от несъедобных, какие растения применять во вспомогательных целях при лечении при отсутствии медицинских препаратов, а из каких можно приготовить вкусный напиток.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 