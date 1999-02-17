К 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) Екатеринбургская семинария издала книгу

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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». Завтра исполнится 200 лет со дня рождения церковного писателя и ученого, основателя «Русской Палестины» - уроженца села Батурино близ города Шадринска Курганской области архимандрита Антонина (Капустина, 1817–1894). К юбилею знаменитого пастыря Екатеринбургская семинария издала книгу, получившую гриф «Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви». Автор брошюры — известный церковный историк доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва) Наталия Сухова. Издание представляет краткий обзор жизни и деятельности православного писателя. Книга написана живым, ярким языком и адресована самому широкому кругу читателей.