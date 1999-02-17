Православная газета

Православная газета

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Секция о катехизаторской работе стала дискуссионной площадкой съезда законоучителей

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». Секция «Методы и мотивация в катехизаторской работе», состоявшаяся в рамках XIII съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии, прошла в библиотеке екатеринбургского храма в честь Вознесения Господня. Свои выступления докладчики посвятили темам оглашения и опыту организации катехизаторской работы на приходе. Большой интерес аудитории вызвали доклады об опыте работы в храме в честь Успения Божией Матери на ВИЗе и Храма-на-Крови г. Екатеринбурга, Скорбященского женского монастыря города Нижнего Тагила. Сотрудник сектора катехизации Дмитрий Осипов представил аудитории собственный труд - пособие для катехизаторов «Нагорная проповедь. Историко-экзегетический комментарий». Некоторые выступления о методах проведения бесед о смысле жизни, страстях и призвании вызвали бурную дискуссию.

 
 
 

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