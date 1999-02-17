Читательскую конференцию провели нижнетагильские библиотекари

Екатеринбург, 24 августа, «Православная газета». В библиотеке № 15 Нижнего Тагила состоялась II читательская конференция на тему «Что я читал этим летом». Конференция провели в рамках проекта «Академия» совместно с Миссионерским отделом Нижнетагильской епархии. Августовская встреча с читателями открылась презентацией книжной выставки. Среди изданий - произведения мастеров детектива, современной прозы, новинки художественной литературы. Некоторые из них для библиотекарей и читателей стали настоящим открытием, например, роман «Принцесса и принц» В. Елсукова, написанный под влиянием чтения святоотеческой литературы в приключенческом жанре.

В ходе читательской конференции гости поделились впечатлениями о книгах, прочитанных за лето. Запомнились «Возраст зрелости» Ж. П. Сартра (о нежелании взрослого мужчины воспитывать своего ребенка, нести ответственность за семью), «Информация» Р. Сенчина (о современном русском мужчине, который не в состоянии решить свои проблемы), «Призрак музыканта» С. Б. Этергюна (историко-психологическое повествование о становлении молодого османского аристократа, о вечных вопросах мировой литературы: любовь, война, столкновение цивилизаций) и другие. Подобные встречи помогают наиболее плодотворному взаимодействию библиотекаря и читателя, приобщению более широкого круга горожан к чтению.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.