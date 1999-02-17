Начальник УрИ ГПС МЧС России поздравил архипастыря с Днем Государственного флага России

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». Вчера, в День Государственного флага Российской Федерации начальник Уральского института ГПС МЧС России генерал-майор внутренней службы Анатолий Супруновский поздравил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла от коллектива института. В послании Владыке сказано о том, что флаг страны является не только гордостью державы, но и символом свободы и единства ее граждан: «В этот день мы осознаем себя частью великой страны, гордимся ее лучшими достижениями и подвигами нашего народа. Российский триколор олицетворяет собой благородство целей, верность идеалам добра, объединяет нас в стремлении к созидательной деятельности». Анатолий Михайлович пожелал архипастырю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, осуществления намеченных планов и новых свершений на благо Отчизны, мира, счастья и добра. А генерал-майор внутренней службы А.М. Супруновский поздравил со знаменательным днем руководителя отдела Екатеринбургской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Илью Новожилова.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.