Православная газета

Православная газета

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Финальное занятие в Богородице-Владимирском храме посвятят таинству Причастия

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». В субботу 26 августа в 13-00 в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга состоится финальное занятие, посвященное Божественной литургии. Ведущий встречи священник Георгий Кабанов расскажет о центральном моменте воскресного богослужения – таинстве Причастия. Участники беседы узнают о том, как причащаются миряне и священники и какую роль играют благодарственные молитвы. К участию приглашают всех желающих, тех, кому не безразлична духовная жизнь. Беседа пройдет в нижнем храме. Вход свободный.

 
 
 

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