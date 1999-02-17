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Православная газета

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Скорбященская обитель продолжает строительство храма Новомучеников и исповедников

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». Очередной «воскресник» в строящемся храме в честь Новомучеников и исповедников Нижнетагильской епархии проведут 3 сентября в 12-30 сестры Скорбященского женского монастыря. Первые работы были посвящены расчистке здания от мусора, накопившегося за многие годы. Помочь возведению храма можно безвозмездным трудом, молитвой или перечислением средств - от этого зависит интенсивность строительства и время открытия храма. Скорбященский монастырь будет рад любой помощи. Сестры верят: когда бы ни состоялась в новом храме первая Литургия, главное - приближать этот день неустанными трудами, на которые силы дает Всемилостивый Господь.

 
 
 

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