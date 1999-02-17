Участники молодежного киноклуба обсудили тему свободной воли человека

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». В минувшее воскресенье в храме во имя святого равноапостольного Великого князя Владимира г. Екатеринбурга (район Краснолесья) прошла встреча молодежного киноклуба. Вместо уже привычных документальных фильмов или интервью участники встречи посмотрели игровой короткометражный фильм «Щенок», сюжет которого построен на истории встречи десятилетнего мальчика с Богом и последовавшего затем неожиданного поступка. После просмотра фильма зрители развернули дискуссию на тему возможностей встречи каждого из нас с Богом, предназначения человека и его свободной воли. Самые интересные мнения касались действия Божией благодати в нашей жизни и вопросов выбора того или иного пути.