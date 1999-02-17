Психологи службы «Ладья» советуют родителям не волноваться

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». В преддверии нового учебного года многие родители волнуются о том, как правильно подготовить ребенка к школе. Специалист службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии ответила на вопросы, встречающиеся в ее работе с родителями наиболее часто. Главный ее совет – не использовать лето для учебных занятий с ребенком. Лето нужно использовать для того, чтобы ребенок наполнился силой, энергией, психологической устойчивостью, что пригодится ему в течение всего учебного года, поможет ему быть более внимательным, усидчивым на уроках. По мнению психолога, летом ребенку нужно много солнца, воздуха, воды, свободного времени, игр, свежего воздуха и дружеского теплого общения. Это и есть главный секрет подготовки ребенка к школе, считает психолог.

Руководитель православного приюта для женщин с детьми «Нечаянная радость» напоминает родителям школьников всех возрастов (и особенно первоклассников) о том, что они должны превратить 1 сентября в настоящий праздник для ребенка. Важно приобрести ему все необходимое для учебы: красивый ранец, канцтовары, ручку, пенал, форму и т.д. Ребенку (и особенно первокласснику) предстоит адаптация, в этот период родители должны относиться к детям мягче и понимать, что выход из каникул в учебу должен быть постепенным. И еще один важный совет от психологов: родителям не стоит волноваться, чтобы их состояние не отразилось на детях. Всё потихоньку изменится и войдет в новый ритм жизни, уверяют они.