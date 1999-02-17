Праздник Преображения Господня в монастыре-имениннике встретили с размахом

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». В минувшее воскресенье после воскресной Литургии в Преображенском монастыре Каменска-Уральского отметили престольный праздник - Преображения Господня. В этот день монастырь принял очень много гостей: приходили целыми семьями и большими компаниями. Праздник, организованный социальной службой при монастыре, открыл исполняющий обязанности игумена Преображенской обители иеромонах Феодосий (Сохарев). К торжествам готовились заранее: волонтеры провели в июле благотворительную кулинарную ярмарку, пожертвования которой составили более 7,5 тысяч рублей. Средства направили на приобретение подарков и угощения для детей и частично - на оплату баннера.

По приглашению социальной службы в праздничном концерте приняли участие хор Преображенского храма и певчие Покровского прихода. В подготовке к благотворительному концерту приняли участие не только приглашенные артисты, но и волонтеры, трудники, насельники монастыря и десантники, организовавшие полевую кухню для зрителей. Волонтеры провели для детей целую развлекательную программу «Как прекрасен Божий мир», которая завершилась угощением всех участников праздника. Сладкий стол ломился от даров осени - яблок, винограда, бананов, арбузов, дынь... На прощание каждый ребенок получил по воздушному шарику, а взрослые – долгожданный второй номер газеты «Преображенский вестник».