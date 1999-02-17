У доброты и милосердия не бывает отпусков

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». Несмотря на время летних каникул и отпусков, 11 просьб, выставленных на сайте Православной службы милосердия, в июле были закрыты. Так, просьба о продуктовых наборах для нуждающихся набрала почти 700 просмотров. В результате продукты для наборов уже закуплены, разложены по пакетам и доставлены адресатам (сбор на продуктовые наборы проводился в рамках акции #ДобровСемью и получил большой отклик, благодаря пользователям социальных сетей). А два жертвователя - Анастасия Кокоулина и Екатерина Дегтярёва - самостоятельно закупили, сформировали и передали для подопечных ПСМ 65 продуктовых наборов. Благодаря добрым людям, помогли и Автобусу милосердия: на пожертвованные средства отремонтировали коробку передач и сцепление, заменили стартер. Теперь автобус готов к осенне-зимнему сезону и снова бойко курсирует по привычным маршрутам, оказывая помощь бездомным (ежемесячно такую помощь получают примерно 200 человек).

Сотрудники Областной прокуратуры тоже подключились к «доброделанию», в результате чего Дом-интернат для умственно-отсталых детей на улице Ляпустина получил в подарок спецоборудование для безопасного проведения гигиенических и водных процедур – тележку для умывания с матрасом-ванной. Служба милосердия, которая тоже вела сбор на помывочную тележку, запросила у руководства дома-интерната список другого, не менее необходимого оборудования. В итоге на собранные 161 400 рублей были куплены: восемь облучателей-рециркуляторов «Дезар-5» и «Дезар-7» (для уничтожения внутрибольничных инфекций), 30 катетеров Фолея (для зондового питания детей), два детских мешка для искусственной вентиляции легких и современный фармакологический холодильник для хранения лекарственных препаратов.

Благодаря живому участию благотворителей, несколько детей уже проходят реабилитацию – в России и Израиле. Сегодня в специальном разделе сайта Православной службы милосердия размещены восемь просьб. В их числе - адресные сборы на реабилитацию, на книги для хосписа, «Школу доброты». Всем жертвователям сотрудники ПСМ желают душевного мира и радости.