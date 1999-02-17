Сразу два Владыки навестили реабилитационный центр в Ревде в день памяти вмч. Пантелеимона

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Алапаевский Мефодий и епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, совершили Божественную литургию в храме Святой Живоначальной Троицы г. Ревды, а затем посетили «Свято-Пантелеимонов центр духовного попечения». Реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых - совместный проект Екатеринбургской епархии и Благотворительного Фонда «НИКА», и епископ Евгений не первый год духовно окормляет его сотрудников.

За Литургией Преосвященным владыкам сослужили благочинный Ревдинского благочиния протоиерей Алексей Сысков, настоятель ревдинского прихода иерей Михаил Михайлов и другие клирики Екатеринбургской епархии. За архиерейским богослужением молились руководство и сотрудники реабилитационного центра «Свято-Пантелеимонов центр духовного попечения». По окончании службы владыка Евгений подарил директору центра - руководителю отдела по противодействию наркомании Екатеринбургской епархии и президенту Благотворительного фонда «НИКА» Николаю Бажину афонскую икону св. великомученика Пантелеимона. После архипастырских благословений участники богослужения посетили «Свято-Пантелеимонов центр духовного попечения», где высокие гости осмотрели отреставрированный спортивный зал, молебную комнату и учебный класс для подопечных, а также - кельи, помещение для заседаний круглого стола, совещаний администрации, психолого-педагогических советов и другие помещения.

В рамках экскурсии психолог центра и руководитель ресурсного центра Благотворительного фонда «НИКА» в присутствии главного нарколога города представили презентацию «Программы комплексного развития личности на основе православного мировоззрения», которая реализуется в Свято-Пантелеимоновом центре в течение нескольких лет. Последним пунктом визита стало социальное бюро БФ «НИКА», в котором находится консультационный кабинет по вопросам зависимости и созависимости. Увиденным епископ Мефодий остался доволен, он одобрил планы и возможности развития центра по совершенствованию реабилитационного процесса. Владыка Мефодий отметил и хорошую материальную базу РЦ и участие его воспитанников в работах по строительству дополнительных помещений. Многие выпускники после окончания курса реабилитации селятся вблизи центра, поддерживая с ним связь и продолжая духовное окормление у тех же священников.

По итогам встречи принято решение о вхождении «Свято-Пантелеимонова центра духовного попечения» в единую общецерковную сеть помощи наркозависимым. Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий и епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, благословили руководство и сотрудников социального учреждения на участие во всероссийском форуме «Церковь и общество против эпидемии наркомании», который пройдет 2 октября в городе Пушкине Московской области.