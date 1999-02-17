На вершине горы Конжаковский Камень установили металлический крест

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». История поклонного креста, установленного на вершине горы Конжаковский Камень в 2015 году, оказалась сложной – под воздействием суровых природных условий он ломался дважды. Духовенство Богословского благочиния приняло решение установить на Конжаке металлический крест вместо сломавшегося деревянного. Новый крест изготовили специалисты Краснотурьинского ЛПУ МГ из металлического профиля сечением 140 х 140 мм. По сторонам креста надписи из металлических букв: «Русь святая храни веру православную», «Иисус Христос», «НИКА», «Спаси и сохрани». Чин его освящения совершил священник храма преподобного Максима Исповедника иерей Александр Конашин.

В этом году в восхождении на гору Конжаковский Камень и воздвижении креста приняли участие 16 человек: 3 священника, 7 прихожан, 6 военнослужащих из в/ч 20003 п. Кытлым, представители Краснотурьинска (9 мирян и 2 священника - настоятель храма Николая Чудотворца в пос. Рудничный иерей Георгий Мартынов и клирик храма Максима Исповедника иерей Александр Конашин) и настоятель Введенского собора Карпинска иерей Виктор Эльрих.

Паломники выехали из Карпинска утром на трех машинах и направились на Йовское плато. Путь до вершины (5 км) занял около четырех часов, так как каждый нес рюкзак весом примерно 25 кг. Крест установили в этот же день, а чин освящения совершили на следующий. Благочинный Богословского церковного округа протоиерей Андрей Лимонов благодарит начальника Краснотурьинского ЛПУ МГ Олега Синаева за помощь в изготовлении металлического креста и выражает надежду на то, что на этот раз он простоит гораздо дольше предшественников, освящая Северный Урал и напоминая покорителям Конжака о православной вере.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.