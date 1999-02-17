Православная газета

Православная газета

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Первую благотворительную ярмарку провели в Свято-Николаевском приходе Тавды

Екатеринбург, 23 августа, «Православная газета». В минувшую субботу приход во имя святителя Николая Чудотворца города Тавды принял участие в благотворительной ярмарке «Выбирай наше, местное». Ассортимент товаров был представлен иконами, книгами на духовные темы и изделиями, изготовленными мастерицами лоскутного шитья. От всех желающих принимали записки о здравии и упокоении. Сотрудники Духовно-просветительского центра «Древо познания» провели для юных тавдинцев мастер–класс по изготовлению народной куклы. Все вырученные средства направили на благоустройство местного храма.

 
 
 

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