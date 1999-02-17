Неделя: 12 новостей православного Подмосковья

В Высоко-Петровский монастырь на день будет принесен чудотворный список Толгской иконы Божией Матери – древняя икона хранится в запасниках Государственного исторического музея. Сотрудники ГИМ уже во 2-й раз привозят образ в Петровскую обитель – место его дореволюционного пребывания. Высоко-Петровский список Толгской иконы Пресвятой Богородицы известен тем, что именно к нему приходили москвичи помолиться о своих чадах; особенным почитанием он пользовался у семей, имевших трудности с зачатием и рождением детей.

1 сентября 2017 г., в день чествования Донской иконы Божией Матери, в Москве пройдут торжества по случаю престольного праздника Донского ставропигиального мужского монастыря. По сложившейся традиции для молитвенного поклонения верующих в обитель из Государственной Третьяковской галереи будет принесена чудотворная Донская икона Божией Матери. Принесение святыни состоится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Правительства Москвы, префектуры ЮАО и Государственной Третьяковской галереи. Святыня будет пребывать в Большом соборе Донского монастыря с 31 августа по 3 сентября. Все это время перед иконой будут совершаться молебны с чтением акафиста.

На 82-м году жизни после продолжительной болезни преставился ко Господу почетный настоятель храма Святителя Николая Мирликийского на Рогожском кладбище протоиерей Иоанн Тараканов. 36 лет священнического служения отца Иоанна (1971–2007) прошли в храме Святых Апостолов Петра и Павла в Лефортове. С 2007 года отец Иоанн был настоятелем храма Святителя Николая на Рогожском кладбище, а последние 6 лет – почетным настоятелем. По воле почившего, его отпевание было совершено в Петропавловском храме в Лефортове. Во все дни, пока тело усопшего находилось в храмах Святителя Николая на Рогожском кладбище и Святых Апостолов Петра и Павла в Лефортове, над ним читали Евангелие священнослужители Петропавловского благочиния.

На Московском подворье Валаамского монастыря прошел День преподобного Германа Аляскинского, организованный Миссионерским братством во имя Преподобного Германа Аляскинского. По окончании Божественной литургии игумен Иосиф (Крюков), и.о. начальника подворья и духовник братства, отслужил молебен перед иконой преподобного Германа и обратился со словом проповеди ко всем присутствующим, высоко оценив работу миссионеров подворья. После молебна состоялось торжественное вручение удостоверений новым участникам братства – А. Носову и Т. Абдурагимовой, принятым в число миссионеров. Далее состоялись презентация Миссионерского братства и заседание круглого стола.

При храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках открылся музей «Народ и вера в СССР». Инициатива создания музея, где была бы по возможности полно отражена пришедшаяся на советскую эпоху жизнь нескольких поколений верующих людей, принадлежит заведующему кафедрой церковной истории Московской духовной академии А.К. Светозарскому. Приход во главе с настоятелем протоиереем Александром Абрамовым с радостью поддержал ее, и в течение года благодаря десяткам жертвователей сформировалось ядро коллекции.

В день рождения Святого Страстотерпца Цесаревича Алексия Романова – самого известного больного гемофилией в России – в храме Преподобного Романа Сладкопевца Новоспасского монастыря был совершен молебен о здравии страдающих гемофилией. На богослужение по традиции пришли дети – подопечные московского отделения Всероссийского общества гемофилии, их родные и врачи. Надо отметить, что в Новоспасском монастыре всегда ждут этих детей и их близких. Уже 5-й год подряд в этот особый день здесь совершается молебен, который объединяет всех в молитве и стремлении поддержать друг друга, разделить трудности и маленькие радости.

В новом здании Развивающего центра для детей с ДЦП «Елизаветинский сад» ставропигиального женского монастыря – Марфо-Мариинской обители милосердия состоялся молебен у иконы преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны – святой покровительницы страждущих. Именно в ее честь скоро здесь будет освящена домовая церковь. Богослужение совершил клирик Марфо-Мариинской обители милосердия протоиерей Александр Дубинин. На молебне присутствовали сотрудники центра и специалисты, осуществляющие ремонт здания: в 2014 г. Марфо-Мариинской обители властями столицы было передано помещение бывшего детского сада для переоборудования его под Развивающий центр для детей с ДЦП. В настоящее время ремонт близится к завершению, и, возможно, 1 сентября новый центр откроет свои двери.

В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя прошло совещание, посвященное строительству храмов в Северо-Западном, Западном округах столицы и Новой Москве. Заседание возглавил председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, председатель правления Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы», митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Открывая совещание, Владыка поздравил собравшихся с Днем строителя и пожелал успехов на славном поприще созидания храмов Божиих. Как сообщили в докладе представители ЗАО «Элин», сегодня на звоннице храма Преподобного Андрея Рублева в Раменках ведутся отделочные работы – монтируется ограждение, украшаются колонны, выполняются основные отделочные работы в наземной части здания храма: подвал и 2 этажа из 3-х полностью оштукатурены.

Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы С.С. Собянина приняла решение отреставрировать здание собора Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади. Работы проведут на входной группе северного фасада во внутреннем дворе собора. Сроки работ пока не уточняются. Казанский собор был построен в память об освобождении Русского государства от польско-литовских интервентов и освящен в 1636 г. Его не раз перестраивали, а в 1936 г. снесли. Он стал первым из утраченных в советские годы храмов столицы. В 1990–1993 гг. собор был восстановлен в предполагаемом первоначальном виде благодаря обмерам, которые перед его разрушением сделал архитектор П.Д. Барановский.

Патриаршее подворье храма Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, в Новокосине г. Москвы запустило миссионерский проект, ориентированный на людей с нарушением слуха, в рамках которого создаются видеогиды на русском жестовом языке, рассказывающие об истории и святынях московских монастырей. Уже проведены съемки в Зачатьевском, Высоко-Петровском и Сретенском ставропигиальных монастырях, а также в Марфо-Мариинской обители милосердия. Первые видеогиды опубликованы на православном видеоканале «Десница». По словам настоятеля храма Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, в Новокосине протоиерея Михаила Зазвонова, в настоящий момент съемки проходят в Донском и Даниловом ставропигиальных монастырях, а сразу после этого работа продолжится в Алексеевском ставропигиальном монастыре и других обителях Москвы.

За два года работы единственная в Москве парикмахерская для бездомных в «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» приняла 4 960 человек. Большинство тех, кто приходит постричься в бесплатной парикмахерской, – это мужчины, которые оказались в Москве без крыши над головой и планируют вернуться домой при поддержке службы «Милосердие». Ежедневно услугами парикмахерской в «Ангаре спасения» пользуется до 10 человек. Среди них есть и те, кто не первый год живет на улице. В «Ангаре спасения» им помогают поддерживать опрятный вид. Кроме парикмахерской, в «Ангаре» работает мобильная душевая и вещевой склад, где можно получить одежду и обувь.

Группа духовенства Балашихинского церковного округа во главе с благочинным протоиереем Димитрием Мурзюковым и в сопровождении балашихинских прихожан посетили храм в честь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в селе Пересветово Дмитровского района. Гостей встречали благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, настоятель храма протоиерей Максим Брусов и местные жители. После Божественной литургии в приспособленной для богослужения части восстанавливаемого храма был совершен молебен перед началом реставрационных работ. Отец Димитрий поблагодарил местных жителей и паломников из Балашихи за участие в этом благом деле и пожелал всем помощи Божией в возрождении святыни.