Неделя: 12 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Пресс-конференция, посвященная 125-летию Выборгской епархии, состоялась на петербургском подворье Коневского монастыря. Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий рассказал об историческом значении епархии, ее создании и возобновлении в новых пределах, о юбилейных мероприятиях, в которых будет участвовать Святейший Патриарх Кирилл. 125-летие – не единственная дата, которую отмечают в этом году в Выборгской епархии: 55 лет назад было образовано Выборгское викариатство в составе Ленинградской епархии, а 70 лет назад возрождена богослужебная жизнь в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Выборга.

В понедельник седмицы 11-й по Пятидесятнице, Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня, памяти семи мучеников Маккавеев и учителя их Елеазара, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры почтили память покойного духовника обители архимандрита Елеазара (Иванова). Панихиду в день тезоименитства одного из известнейших духовных отцов Санкт-Петербурга отслужил клирик храма Святых Апостолов Петра и Павла при СПбГМА имени И.И. Мечникова протоиерей Михаил Кудрявцев. За богослужением пел церковный хор «Астрон», созданный по благословению архимандрита Елеазара из числа его духовных чад и ныне служащий в Свято-Троицком Измайловском соборе.

Церемония награждения добровольцев, несших свое служение у мощей святителя Николая Чудотворца в Никольские дни, почетными грамотами наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария прошла в Епархиальном управлении. От лица епископа Назария награжденных поздравил клирик обители протодиакон Иоанн Диденко. Владыка выразил глубокую благодарность и признательность всем, кто послужил в качестве организаторов и добровольцев во время пребывания мощей святителя Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре. Представители добровольческой службы, объединившей в Никольские дни несколько сотен людей, связанных общим служением и молитвой, тоже поблагодарили всех, кто участвовал в организации работы волонтерского сектора и дежурил у мощей святителя Николая.

Спасский крестный ход состоялся в канун праздника Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня. Нынешний крестный ход был посвящен и дню памяти священномучеников Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, расстрелянных в ночь с 12 на 13 августа 1922 г. в период страшных гонений безбожной власти на Церковь, и памяти всех новомучеников и исповедников Российских, пострадавших за веру начиная с 1917 г. Исторически крестный ход совершался ежегодно, в праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня вокруг «Спаса-на-Сенной» в память об избавлении Санкт-Петербурга от холеры. В 2016 г. крестный ход по инициативе Союза православных предпринимателей и приходов храма Преподобного Серафима Вырицкого в Большом Гостином Дворе и Успенского храма на Сенной был возобновлен.

В рамках V форума православной общественности в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский» открылась фотовыставка «Краски Православия. Польша». В церемонии участвовали генконсул Республики Польши в Санкт-Петербурге А. Ходкевич и председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин. А. Ходкевич рассказал о проекте «Ортфото» – фотобазе, которая стала основой выставки. Он отметил, что Польша – страна многоконфессиональная, православные живут в основном в восточной ее части. В стране 6 епархий, 12 монастырей и 300 000 православных верующих. Особое внимание зрителей А. Ходкевич привлек к молодежи на фотографиях, сказав, что она сейчас составляет значительную часть польского Православия. На следующей выставке-форуме, в ноябре, планируется участие польского монастыря.

Пресс-конференция, посвященная началу активных восстановительных работ по возрождению храма Рождества Христова на Песках, прошла в петербургском пресс-центре ТАСС. Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий поздравил присутствовавших с праздником в честь Смоленской иконы Божией Матери, отметив, что с 1985 г., приняв священнический сан, занимается реставрацией и строительством. Президент Объединения строителей Санкт-Петербурга А. Вахмистров рассказал о том, что церковь на Песках считалась храмом всех петербургских строителей.

В Свято-Владимирской школе при Воскресенском Новодевичьем монастыре под председательством викария Донецкой епархии митрополита Святогорского Арсения прошел круглый стол «Особенности устроения монашеской жизни в городских монастырях». Организаторы – Синодальный отдел по монастырям и монашеству, Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества, Воскресенский Новодевичий монастырь. Местом заседания стал школьный Введенский храм, а участниками стали представители 46 епархий: 5 архиереев, 14 архимандритов, 25 игуменов, 38 игумений – настоятели городских монастырей Русской Православной Церкви и братских Поместных Церквей, иеромонахи, монахи, инокини, послушницы, сопровождающие лица. После выступлений был показан фильм «Colours of Orthodoxy. Poland».

Аспирант Санкт-Петербургской духовной академии чтец А. Андреев посетил миссию Русской Православной Церкви за границей в Республике Гаити, где провел курс лекций и практических занятий по богослужению и церковному пению. Этим летом Православная миссия в Гаити организовала и сессию образования в области информатики и коммуникационных технологий для чтецов и верующих миссии. Инициатором данной программы стал чтец Мартин Дюмэ, гаитянин, окончивший в июне 2017 г. во Франции Духовно-образовательный центр имени преподобной Женевьевы Парижской. Целью образовательной сессии было помочь верующим научиться пользоваться современными информационными технологиями чтобы общаться с миром и Полнотой Русской Православной Церкви.

Настоятель Князь-Владимирского собора, благочинный Петроградского округа протоиерей Владимир Сорокин принял участие в расширенном заседании Епархиального совета под председательством Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Заседание было посвящено предстоящему общегородскому крестному ходу 12 сентября, в день памяти Небесного покровителя Санкт-Петербурга – святого благоверного Великого князя Александра Невского. В заседании участвовали наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, благочинные и руководители епархиальных отделов.

Феодоровский собор получит поддержку Фонда президентских грантов на реализацию своих просветительских проектов: «Древние тексты в современном мире (Школа библейской филологии в Феодоровском соборе)» – так называется просветительский проект собора, получивший поддержку государства. Список получателей грантовой поддержки был утвержден по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. Комитет рассмотрел предложения по итоговому перечню победителей, над которым работали 460 независимых экспертов.

Фотовыставка «Коневец – святыня, которая рядом» к юбилею Выборгской епархии откроется в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг». Выставка будет открыта в галерее «Арт-холл». Все фотоработы сделаны на о. Коневце в праздники и будни, в Рождество-Богородичном Коневском монастыре и у стен святой обители. Цель выставки – показать будни монастыря, донести до людей реалии повседневной жизни монахов. Автором большинства фотографий и составителем выставки по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия стал П. Бушуев – чтец храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Колтушах, студент Санкт-Петербургской духовной семинарии, главный редактор одного из самых популярных фотожурналов России – PhotoCASA.

Настоятель храма Святой Варвары в Рахье иерей Олег Патрикеев участвовал в открытии детского велопробега «Топтыжка», проходившего у дома Культуры. Каждому победителю о. Олег подарил детский молитвослов, а родителей пригласил записать детей в воскресную школу, занятия которой будут проходить на базе дома культуры с сентября. У храма заработал сайт varvarahram.ru, поставлены стенды с информацией о Правящем архиерее, расписание служб и о святынях храма.