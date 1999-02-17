Неделя: 10 новостей православного Урала

Утверждена итоговая программа XIII Съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Тема православного педагогического форума в этом году «100-летие подвига Святой Царской Семьи: проповедь веры и учение нравственности». Форум начнет свою работу с пленарного заседания в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии и продолжит ее на круглых столах и секциях на разных площадках города. Более десятка секций позволят настоятелям приходов и директорам воскресных школ, преподавателям церковнославянского языка, церковного пения, катехизаторам, учителям изобразительной деятельности и другим специалистам сферы образования обсудить насущные темы и поделиться ценным опытом.

В Первоуральске ребята из разных городов и сел региона, отдыхающие в ФОК «Гагаринский» побывали в храмах города: для них была организована экскурсия по храмам Первоуральского благочиния. Подростки посетили храм в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, а затем – Смоленской Иконы Божией Матери в микрорайоне Новоталица, где их впечатлил рассказ о деятельности детской православной телестудии «Подсолнушки». Последней точкой экскурсии стал храм во имя Святой Великомученицы Екатерины. Гости ознакомились с двумя интересными проектами прихода: приют «Мать и дитя» (для женщин с детьми в сложных жизненных обстоятельствах) и богадельня, в которой проживают одинокие и немощные пенсионеры. Ребята по достоинству оценили вклад этих проектов в социальную жизнь города.

Православная школа в честь Святых Царственных Страстотерпцев Зареченского благочиния выиграла президентский грант в размере 380 000 рублей в номинации «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Школа будет проводить образовательную, воспитательную и просветительскую работу, направленную на формирование традиционных ценностей, подготовку детей и молодежи к созданию крепкой счастливой семьи. Благочинный Зареченского благочиния иерей Вячеслав Инюшкин отметил, что сегодня утрачен традиционный уклад семейной жизни, нарушены связи между поколениями, разрушается традиционное восприятие родительства и детства. Священник называет работу по духовно-нравственному воспитанию, просвещению и пропаганде семейных ценностей крайне важной. Проект будет реализовываться в сотрудничестве с тремя общеобразовательными школами в новом учебном году при поддержке администрации и управления образования городского округа.

В Екатеринбурге продолжается восстановление старинного собора Успения Пресвятой Богородицы. Именные кирпичики, пожертвования на строительство храма, благотворительные концерты и акции – средства на восстановление собирают по нитке со всего мира. Уникальный памятник архитектуры регионального значения возведен в 1838 г. при Верх-Исетском заводе на месте деревянной церкви, заложенной еще в 1761 г. В годы советской власти собор был закрыт, с 40-х годов прошлого века в нем действовал хлебозавод. Этим летом, после получения в июне всех необходимых документов, в соборе начаты масштабные работы по восстановлению.

В Православном информационно-библиотечном центре Екатеринбурга открылась книжная выставка «Спас», посвященная сразу трем православным праздникам – Медовый Спас, Яблочный Спас и Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа нашего Иисуса Христа в 944 г.: накануне праздников в ПИБЦ подготовили для жителей Екатеринбурга подборку книг, посвященных этим важным дням православного календаря. Работа выставки «Спас» продлится до 31 августа. Вход свободный. Сотрудники центра регулярно оформляют и организовывают для своих посетителей мероприятия и выставки, посвященные различным историческим датам и персоналиям, православным праздникам, актуальным церковным и светским событиям.

Около недели в Верхотурье проходил 2-й ежегодный исторический фестиваль «Легенды Верхотурья». Молодежный форум в этот раз собрал более 120 юношей и девушек. Миссионерская задача привлечь внимание молодежи к историко-культурному наследию Верхотурья как духовной столице Урала, считают организаторы, выполнена. Уборка в разрушенных в советские годы храмах по традиции – центральное событие еще одного мероприятия фестиваля – миссионерского сплава, который уже не первый год совершает уральская молодежь. Участники совершают водное путешествие вниз по р. Туре до заброшенных храмов Покрова Пресвятой Богородицы и Иоанно-Предтеченского храма г. Верхотурье.

Действующий на приходе в честь Владимирской Иконы Пресвятой Богородицы (на Семи Ключах г. Екатеринбурга) поисковый отряд «Орленок» отправился в Смоленскую область для участия в 19-й международной учебно-тренировочной «Вахте памяти», посвященной 75-летию освобождения первого населенного пункта в Смоленской области – с. Карманово (23 августа 1942 г.). Для отряда это уже 6-й выезд на места сражений. Бойцы займутся поисками без вести пропавших воинов Великой Отечественной войны. В преддверии поездки в храме после субботнего всенощного бдения был совершен молебен о путешествующих.

225 мастеров из 25 муниципальных образований 12-ти субъектов Российской Федерации стали участниками XV Ирбитской ярмарки, которую посетил Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В день пребывания в Ирбите глава митрополии, по завершении праздничной Божественной литургии в Свято-Троицком Архиерейском подворье Ирбита Каменской епархии, посетил храмы и музеи города, а затем ознакомился с работой ярмарки. Владыка поздравил всех участников легендарной, уходящей историей в XVII в. уральской ярмарки с праздником – им уже полтора десятилетия это событие становится для жителей одного из старейших уральских городов и гостей из российских регионов.

Победителями любительских соревнований по силовому экстриму, прошедших в Пермском крае в рамках духовно-патриотического фестиваля «Свет Белой горы», стала команда отдела Екатеринбургской епархии по противодействию наркомании и благотворительного фонда «Ника». Тренером команды выступил руководитель отдела епархии по противодействию наркомании и директор Свято­-Пантелеимонова центра духовного попечения Н.Л. Бажин. Ведущим спортивного шоу выступил один из сильнейших людей России С. Харламов. Силовой экстрим – это вид спорта, в котором атлеты соревнуются в нестандартных силовых упражнениях «Камни Атласа», «Прогулка фермера», «Карусель Конана», «Становая тяга» и др.

В Первоуральском благочинии началась масштабная благотворительная раздача новых вещей для многодетных и малообеспеченных семей и мам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Православная служба милосердия епархии выделила для Первоуральского благочиния 500 коробок фирменной одежды, пожертвованной епархии крупной компанией по продаже одежды и обуви. За 5 месяцев работы Центра гуманитарной помощи при храме Свв. Апп. Петра и Павла г. Первоуральска под его опекой оказались почти 90 семей, в которых воспитывают 217 детей. Количество обращений увеличивается каждый месяц, а перед началом учебного года – особенно.