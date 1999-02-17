Неделя: 44 новостей православной России

На базе Самарской духовной семинарии прошел практический семинар в формате координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности, посвященный социальному служению Церкви помощи наркозависимым, их родным и близким. Организатором семинара стала Социальная служба помощи наркозависимым «Одигитрия» прихода храма в честь Смоленской Иконы Божией Матери «Одигитрии» ГО Самара. В нем участвовали 34 человека – священники, психологи, социальные работники, руководители светских реабилитационных центров. Целью его стала интеграция организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области в общецерковную реабилитационную сеть Русской Православной Церкви.

На площади главного собора региона по случаю 5-летия Кузбасской митрополии состоялся праздничный концерт Губернаторского симфонического оркестра Государственной филармонии Кузбасса под руководством дирижера оркестра, лауреата международных конкурсов Линь Тао при участии солистки филармонии Е. Корчугановой. Перед концертом к гостям обратился глава митрополии, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх – он прежде всего поблагодарил оркестр за то, что откликнулись на призыв участвовать в торжествах. На музыкальном вечере у стен Знаменского собора прозвучали произведения великих российских композиторов: П.И. Чайковского, М.И. Глинки, А. Алябьева и других.

В Курске завершился юбилейный съезд «Содружество православной молодежи». Всего в нем участвовали более 1 000 человек из 23-х государств. В этот раз съезд принимал гостей из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Беларуси, Польши, Украины, Канады. 2 недели ребята путешествовали по «Золотому кольцу» России, посещали монастыри и храмы, везде их встречали на самом высоком уровне. По доброй традиции в завершение поездки «содружники» встретились с курским губернатором.

В Православном центре г. Йошкар-Олы прошел III Епархиальный фестиваль миссионерских хоров благочиний нашей епархии. В исполнении участников прозвучали авторские и обиходные богослужебные песнопения, тропари Пасхи и иконе Богородицы «Казанская», отрывок из акафиста «Слава Богу за все» и старинная народная песня. Артисты, исполняющие богослужебные песнопения и народные песни на марийском языке, находили теплый отклик в зрительном зале. Было принято решение о награждении участников дипломами за подписью управляющего епархией архиепископа Иоанна.

В Нижегородской епархии, в палаточном городке, созданном вблизи Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря для паломников, прибывавших участвовать в праздновании дня памяти преподобного Серафима Саровского, состоялся благотворительный концерт «Христос воскресе, радость моя!» с участием фольклорного ансамбля «Птица Жар». Участники фольклорно-этнографического семейного ансамбля, который занимается собиранием и исполнением произведений народного творчества, представили собравшимся интерактивную программу на основе материала, собранного членами коллектива в фольклорных экспедициях по Нижегородской области. Они исполняли духовные стихи, обрядовые песни, рассказывали об обычаях и особенностях народных костюмов, проводили игры, хороводы и мастер-классы по плетению поясов и браслетов из разноцветных шерстяных нитей.

На территории Троицкого собора г. Валдая Новгородской епархии состоится свободная детская ярмарка, на которой будут выставлены детские и подростковые вещи. Впервые юные посетители смогут выбрать игрушки самостоятельно и поделиться своими. Значительная часть собранных игрушек будет передана детям-инвалидам Валдайского благочиния. Фримаркет по благословению митрополита Льва проводится православными добровольцами в Валдае уже 2-й год. Он проходит на территории Троицкого собора раз в 2 месяца, каждый раз его посещают около 300–400 человек. Фримаркет – это бесплатная ярмарка свободного непрямого обмена ресурсами: люди приносят свои вещи и забирают то, что принесли другие.

В Корсунской Князь-Владимирской мужской пустыни Верховского района во 2-й раз состоялся фестиваль летнего веселья «Корсунь Владимирская», приуроченный ко дню памяти святого крестителя Руси. Гостями торжества стали многочисленные паломники и участники православных молодежных движений. После на специально подготовленной площадке прошла концертная программа с участием исполнителей молодежного движения «Корсунская дружина». В отдельном шатре со столиками гости праздника могли отведать походную гречневую кашу и сладкий чай. В открытом Чайном домике волонтеры угощали желающих иван-чаем из 300-литрового корсунского самовара, молодые люди водили хороводы, участвовали в подвижных играх.

По итогам заседания Объединенного экспертного совета первого конкурса 2017 года по предоставлению Президентских грантов на развитие гражданского общества 2 проекта Саратовской епархии вошли в число победителей. Это культурно-просветительский проект «Благовест» Архиерейского мужского хора и проект «Семья – точка пересечения поколений» детского развивающего центра «Колосок» при храме Марии Магдалины. Реализация проектов начнется с 1 сентября.

Прихожане храма Святого Георгия Победоносца г. Ардона совершили паломническую поездку по храмам Моздокского благочиния. Возглавил группу настоятель Свято-Георгиевского храма протоиерей Иаков Фрилинг. В моздокском храме Успения Пресвятой Богородицы перед Моздокской иконой Божией Матери был отслужен молебен со чтением акафиста. Каждый из участников паломничества ехал в Моздок со своей сокровенной просьбой, а кто-то даже и с бедой, надеясь на помощь и благословение Пресвятой Богородицы. Затем монахиня Елисавета рассказала паломникам о чудотворном образе Божией Матери, познакомила с историей храма и пригласила всех в трапезную.

В Смоленске состоится II ежегодный Фестиваль колокольного звона «Одигитриевский», организуемый Смоленской епархией, направленной на возрождение и популяризацию традиций колокольного звона, звонарского искусства как неотъемлемой части богослужения и русского музыкального церковного искусства. В нынешнем году он приобрел статус международного: в нем со звонарями из Смоленска, Москвы, Кемерово выступят участники из Республики Беларусь и Италии. Конкурсанты продемонстрируют разные школы и техники колокольных звонов на двух звонницах, одна из которых уникальна: специально изготовлена для фестиваля на колокольно-литейном заводе «Литэкс» (г. Москва).

Накануне дня памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира – Дня Крещения Руси – на территории прихода храма Преображения Господня г. Ставрополя состоялось очередное собрание духовно-просветительского клуба «Преображение», объединяющего людей с ограниченными возможностями. В этот раз прошло очередное занятие по пению. В рамках духовно-просветительского лектория рассмотрели жизнь и деятельность князя, поговорили о значении цивилизационного выбора Руси в современной жизни.

В Православном молодежном центре «Спас» прошел VII фестиваль «Лето Господне», в котором участвовали творческие коллективы воскресных школ Тамбовской митрополии. В рамках фестиваля была организована книжная выставка «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог», посвященная новомученикам земли Тамбовской и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. На площадках центра расположились творческие мастерские по изобразительному искусству и литературе. На стадионе центра были проведены «Веселые старты» и футбольные матчи.

В межпоселенческой центральной библиотеке г. Медыни Калужской митрополии сотрудниками библиотеки был организован круглый стол на тему «Крещение Руси – обретение истории». На мероприятие были приглашены постоянные посетители библиотеки и благочинный VIII округа Калужской епархии священник Александр Земцов, настоятель храма во имя Великомученика Георгия Победоносца д. Романово. Отец Александр рассказал историю жизни князя Владимира, о Крещении Руси и о пути, который выбрала страна в лице святого князя Владимира. После выступления священнослужителя присутствующие смогли задать интересующие их вопросы.

Ростовская епархия

Во исполнение поручения митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, главы Донской митрополии, в информационном отделе епархии состоялось совещание по вопросу присутствия церковной тематики в социальных сетях. Обсуждались вопросы обеспечения транслирования церковной точки зрения на важнейшие аспекты современности в социальных медиа, создания собственных площадок для освещения жизни Церкви, внимание было уделено проведению мониторинга и анализа социальных медиа на предмет выявления реакции на предлагаемый контент, настроений, запросов, особенностей той или иной аудитории.

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира в благочиниях Ростова-на-Дону прошли просветительские акции, посвященные этому событию. Для волонтеров предварительно состоялся миссионерский инструктаж, который провел руководитель Отдела по делам молодежи и миссионерскому служению иерей Михаил Гапоненко. Весь день на улице Пушкинской активисты православной молодежи г. Ростова-на-Дону поздравляли горожан с праздником и предлагали вспомнить и назвать известные факты Крещения Руси, рассказать о его значении для Отечества, ответить на вопросы анкеты «Крещальные обеты». Они распространяли просветительские листовки с информацией о празднике, о существующих мифах о Крещении Руси. Все желающие могли получить в дар нательные крестики.

По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия делегация представителей епархиального отдела по делам молодежи и миссионерскому служению в 3-й раз участвовала в фестивале молодежной культуры «Православный Азов», который прошел в ст. Должанской в 5-й раз.

В завершении программы фестиваля участники посетили епархиальный Церковно-исторический кабинет.

В отделе по церковной благотворительности и социальному служению епархии состоялось собрание рабочей группы проекта «Социальная поддержка лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе без определенного места жительства, и их ресоциализация». В рабочую группу вошли сотрудники ЕОЦБСС, РРОБО Православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» и активисты храма Успения Пресвятой Богородицы. Проект социальной поддержки лиц без определенного места жительства стартовал при содействии Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016–2017».

Пятигорская епархия

В актовом зале Администрации Урупского муниципального района прошел отчетный сбор районного казачьего общества. Молитву перед началом совершил помощник благочинного храмов Южного Карачаево-Черкесского церковного округа по работе с казачеством иерей Алексий Соловьев. В работе круга участвовал благочинный округа протоиерей Евгений Субтельный. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы администрации района К. Ижаев. Он отметил высокую активность казачества, которая особенно проявляется в участии казаков в организации и проведении всех районных мероприятий, активной помощи обеспечения охраны правопорядка.

В соборе Святителя Николая Чудотворца Черкесска после Божественной литургии были совершен молебен в воспоминание Крещения Руси с акафистом князю Владимиру и колокольный звон в рамках акции «Слава Тебе, Боже». Затем иерей Алексий Иманов провел кинолекторий, посвященный равноапостольному князю Владимиру и празднику Крещения Руси. После молитвы и познавательного экскурса в историю Русской Православной Церкви все участники праздника собрались в трапезной за традиционным чаепитием.

По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, епархиальный Центр «Солнечный городок» организует ежегодную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу» – сбор канцелярских принадлежностей и школьной одежды для подопечных центра, проживающих в коррекционных интернатах VIII вида, и для детей и молодежи с ОВЗ из малообеспеченных семей.

Завершилась поездка епархиального центра иппотерапии «Целебный Ессентуки» в Махачкалу. В выездных занятиях участвовали 53 человека, дети отдыхали и занимались иппотерапией на турбазе «Лотос». За время поездки ее участники ближе узнали друг друга, вдоволь накупались в море, участвовали в творческих вечерах и весело отдохнули. Сотрудник центра провел курс лечебно-оздоровительного массажа для детей с ограниченными возможностями.

Омская епархия

По благословлению митрополита Омского и Таврического Владимира участники епархиальной школы молодежных лидеров «Вера и дело» собрались в п. Чернолучье на базе отдыха «Аэлита», чтобы подготовить миссионерский выезд в с. Новотроицкое Омского района. Эта школа проводится уже в 6-й раз, но впервые она носила ярко выраженный миссионерский характер, что привело к тесному сотрудничеству между молодежным и миссионерским отделами Омской епархии, которые возглавляет руководитель школы «Вера и дело» протоиерей Александр Алексеев. Осуществление этого миссионерского проекта стало возможным, благодаря победе в открытом международном грантовом конкурсе «Православная инициатива» и при содействии Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Митрополит Омский и Таврический Владимир посетил православный военно-патриотический палаточный лагерь «Богатырская застава». Его Высокопреосвященство пообщался с отдыхающими ребятами, расспросил об их интересах и увлечениях. Дети продемонстрировали свои навыки верховой езды, строевого шага, музыкального исполнительства и многое другое. Программы омского палаточного лагеря не раз побеждали на Всесоюзных и Всероссийских конкурсах. Они варьируются год от года, но основные их направления – начальная военная подготовка, туризм, фольклор, основы православной культуры и прикладное искусство. В этом году «Заставе» исполняется 10 лет.

В Омск по ходатайству митрополита Омского и Таврического Владимира прибыл ковчег с мощами святых новомучеников и исповедников Российских. Создан ковчег по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по решению Священного Синода специально к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. В ковчеге находятся мощи св. прмч. великой княгини Елисаветы Феодоровны, сщмч. Илариона (Троицкого), сщмч. Владимира (Богоявленского) и других святых Церкви Русской. Всего в ковчеге более 50 частиц мощей святых.

Туристская группа епархии совершила восхождение на г. Белуха (4509 м) с вознесением на вершину бронзовой иконы «Спаса Нерукотворного». В состав группы входили иерей Иоанн Костюк, настоятель храма Праведного Симеона Верхотурского п. Розовка Омского района, и иерей Александр Лемешко, настоятель храма Священномученика Сильвестра Омского, и двое мирян. К восхождению группа готовилась 2 года. Отец Иоанн на протяжении всего времени восхождения нес привязанную на груди икону «Спас Нерукотворный», которую он оставил на вершине горы. Теперь православная святыня венчает самую высокую гору Сибири, а отец Иоанн стал первым священником, совершившим восхождение на Белуху.

Магаданская епархия

В СИЗО-1 и ИК-3 сотрудником отдела епархии по тюремному служению протоиереем Иосифом Дзагоевым сотрудникам учреждений были прочитаны лекции «Крепкая семья – залог успешной службы». «Принципиально важно каждому из нас не быть безучастным к семейному и личному благополучию. Под благополучием семьи и отдельной личности в данном контексте подразумевается в первую очередь их благочестие. Благочестие – вещь сложная, трудно приобретаемая и, к сожалению, незаслуженно обойденная нашим вниманием», – сказал священник, обращаясь к слушателям.

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира настоятель храма Святой Мученицы Татианы при Северо-Восточном государственном университете иерей Димитрий Просяник провел беседу с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Зеленый остров», который находится в Хасынском городском округе. Он рассказал детям о таинстве Крещения и принятии христианства на Руси и отметил, что принятие Русью Православия стало важным историческим событием. При участии православной молодежи Магадана были организованы показ короткометражного фильма, посвященного Крещению Руси, и проведение конкурсной программы для воспитанников лагеря.

В Центральной городской библиотеке им. О. Куваева прошла просветительская встреча «Дорога к храму». Настоятель храма Мученицы Татианы при Северо-Восточном государственном университете иерей Димитрий Просяник рассказал гостям библиотеки об основах духовной жизни, ответил на различные вопросы о церковных таинствах, вере и заповедях, церковном этикете и поведении в храме. Сотрудники библиотеки представили собравшимся видеообзор книги «Отец Арсений» – сборника литературно обработанных свидетельств очевидцев о жизни современного исповедника, пронесшего свет веры через все годы гонений и ад ГУЛага.

Состоялась встреча сотрудника отдела епархии по тюремному служению протоиерея Иосифа Дзагоева с личным составом отдела по конвоированию и сотрудниками отдела специального назначения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Магаданской области. Священнослужитель рассказал сотрудникам ведомства о значении православного устроения семейного быта и о христианском осознании священного воинского долга.

Калининградская епархия

В Калининграде состоялся круглый стол на тему: «Демографическая безопасность России: региональный аспект». Его инициаторами выступили общественное движение «За духовно-нравственное возрождение» и епархиальная комиссия Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В работе круглого стола участвовали представители регионального министерства труда и социальной политики, активисты ряда общественных организаций Калининграда. Участники рассмотрели демографическую ситуацию области, обсудили демографическую безопасность в регионе.

Накануне Дня военно-морского флота впервые на военном полигоне Хмелевка для военнослужащих срочной службы была отслужена Божественная литургия в открытом поле в палаточном расположении военным священником Константином Киосевым, настоятелем храма Св. Кн. Александра Невского г. Балтийска. Исповедовать отцу Константину помогал иерей Андрей Карелин, клирик того же храма. В богослужении участвовали свыше 70-ти человек, в таинстве Исповеди и Причастия – более 20-ти военнослужащих.

В день памяти святого благоверного князя Владимира состоялась паломническая поездка членов епархиального центра трезвости «Трезвение», епархиального реабилитационного центра «Жемчужное», сотрудников и пациентов Калининградского наркологического диспансера в г. Гусев. Такие поездки стали возможны благодаря поддержке деятельности епархии грантовым конкурсом «Православная инициатива 2016 – 2017», победителем которого в этом году стал проект социального отдела епархии «Путь к диалогу и созиданию». Он направлен на повышение эффективности помощи, оказываемой алко– и наркозависимым в регионе.

Состоялось закрытие сразу двух военно-патриотических смен «Наследие» на базе летнего лагеря «Олимп». 120 мальчишек и девчонок находились в условиях «школы выживания» – уже 7 лет курсантами лагеря становятся и воспитанники воскресных школ. Для них в лагере был «воздвигнут» походный храм во имя Св. Блгв. Кн. Александра Невского. За достойный вклад в деятельность по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения благочинный Центрального округа епархии, протоиерей Вадим Неткачев и иерей Владимир Королев вручили благодарственные письма директору лагеря С.Н. Никульшину и всему коллективу МАУ ДЦОиОДиП «Олимп», вдохновителям, организаторам и непосредственным участникам программы «Наследие» – Д.И.Чумакову, Н.А. Чумаковой и всей команде воспитателей и командиров.

Рязанская епархия

В Дубровичах был дан старт экологической акции по очистке колодцев и родников Рязанского района в рамках проекта «Чистый колодец – залог здоровья и долголетия». Для презентации акции инициаторы проекта выбрали с. Дубровичи, где возраст основного колодца более 200 лет. Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи с. Алеканово иерей Максим Тюрин совершил чин благословения колодца; затем сельчан поздравили со знаменательным событием авторы проекта «Чистый колодец», глава администрации района Н. Жунева и другие видные лица, после чего всех собравшихся ожидал концерт.

Состоялся ежегодный региональный историко-патриотический праздник «Старая Рязань», приуроченный к 780-летию памяти разорения Рязани Батыем, который объединяет людей неравнодушных к судьбе своей страны, ее истории и культурному наследию. Праздник знакомит каждого посетившего с историей стольного города княжества Рязанского, его устройством, бытом, традиционными ремеслами. Во время исторического праздника организаторы предоставили возможность ощутить древний быт посредством участия в мастер-классах и выставках, посещения сувенирной ярмарки, экскурсий и праздничного концерта.

Группа слушателей и преподавателей духовно-просветительского центра отправилась в очередное паломничество. Изначально путь лежал в Ярославль, в Свято-Введенский Толгский женский монастырь – обитель начала XIV в. В монастыре находится более 300 частиц мощей святых, к которым паломники и приложились. Затем они посетили Николо-Бабаевский монастырь. В 1861 г. туда прибыл на покой известный духовный писатель и подвижник епископ Игнатий (Брянчанинов), который в 1867 г. отошел ко Господу. Тело его было погребено в больничной монастырской церкви за левым клиросом. Монастырь, как полтора века назад святитель Игнатий, избрал местом своей уединенной жизни митрополит Симон (Новиков), управляющий Рязанской епархии. Поселившись в древней обители, Владыка не скрывал, что хотел там серьезно заняться исследованием творений святителя Игнатия и способствовать их распространению в мире.

Вятская епархия

По благословению настоятеля Спасского собора иерея Петра Машковцева состоялась трудническая поездка Братства Святителя Николая в с. Великорецкое. Участники поездки в трудах и молитве в Великорецком подворье Трифонова монастыря провели два дня. Помимо послушания по уборке мусорных мешков после Великорецкого крестного хода, трудники участвовали в богослужениях, осталось время и на отдых, включающий ночевку в палатках, обед, приготовленный на костре. За два дня представители Братства побывали на двух Литургиях и всенощном бдении. Вечером у костра состоялась душевная беседа паломников с иеромонахом Николаем (Белевым).

Клирик епархии иерей Игорь Шиляев участвовал в учебных курсах «Основы русского жестового языка», организованных Ростовской епархией. В Покровском храме Ростова-на-Дону впервые была совершена Божественная литургия с сурдопереводом. Богослужение, дублированное языком жестов для глухих и слабослышащих, было организовано в рамках курсов. По окончании богослужения отец Игорь приветствовал всех собравшихся: «Я рад, что на ростовской земле началось такое служение, но это дело нелегкое. Сегодня мы можем по праву считать, что ростовская община глухих начала свою полноценную жизнь. И этот день можно назвать днем рождения вашей общины».

Паломнической службой «С Вятки» была организована поездка в с. Великорецкое Юрьянского района, где была явлена в 1383 г. чудотворная икона святителя Николая Чудотворца. Как свидетельствует история, от древнего образа было множество чудесных исцелений. Прежде всего верующие помолились перед Великорецким образом святителя Николая, затем посетили вновь отреставрированный Никольский храм, успели подняться и полюбоваться природой с колокольни храма Илии Пророка.

В праздник в честь иконы Божией Матери «Казанская» состоялся крестный ход в с. Горохово. По благословению настоятеля храма иерея Виталия Лапшина для прихожан были организованы автобусы. Традиционно местом сбора всех участников крестного хода приходов епархии стала часовня в с. Савватеевщина. Перед выходом крестного хода настоятель и председатель приходского совета иерей Алексей Борисов отслужили молебен перед иконой Божией Матери. Для всех крестоходцев была организована трапеза. По окончании крестного хода все шествующие приложились к Казанской иконе Богородицы. Домой крестоходцы уезжали с духовной радостью и надеждой.

Ижевская епархия

На базе БОУ ШИ «Республиканский лицей-интернат» в с. Италмас прошла 14-я смена Детской православной академии для учащихся воскресных школ Удмуртии: лагерь, проводимый два раза в году – в летние и зимние каникулы. За 6 дней смены дети не просто пообщались в неформальной дружеской обстановке, но и активно занимались в различных кружках: по иконописи, по хоровому пению, театральному мастерству, по истории и богословию. Полученные за эти дни умения дети продемонстрировали родителям и воспитателям детского лагеря на небольшом концерте, куда вошли различные творческие номера. В завершение праздника состоялся бал под открытым небом, к которому ребята приготовились заранее.

В урочище Паздеры (Воткинский район), где расположена монашеская община Тихвинской Иконы Пресвятой Богородицы, проходит традиционный межрегиональный фестиваль православной молодежи «Реки воды живой». Фестиваль проходит раз в 2 года с 2007 г. Он объединяет молодежные общественные и религиозные движения, работающие при епархиальных отделах и православных приходах. В программе фестиваля – спортивные мероприятия, концерты, круглые столы, беседы со священниками, встречи у костра и многое другое.

В Ижевск доставят икону Николы Закамского. Ежегодно в Удмуртию по р. Каме из с. Николо-Березовка (Нефтекамская епархия, Башкортостанская митрополия) доставляют чудотворную икону Николы Закамского. Торжественная встреча происходит в г. Сарапуле. Эта традиция установлена в память о том, как в 1657 г. принесением иконы святителя Николая Сарапул и его окрестности были чудесным образом избавлены от моровой язвы. Такой крестный ход с иконой проводился вплоть до советского времени. Вновь традицию возобновили в 2009 г. В этом году икона посетит не только Сарапул, но и столицу Удмуртии – Ижевск.

В Ижевске встретили конный казачий поход «Дорогами атамана Ермака». Поход осуществляется в два этапа: сплав по Волге и конный поход. 2-й этап прошел как раз по территории Удмуртской Республики, протяженность его составила 3 600 км. В нем участвовали 60 человек и 25 лошадей. «Честь и слава Ермаку и всем, кто пошел с ним в этот миссионерский, а иначе как миссионерским я его назвать не могу, поход. Это была христианская миссия. Приветствую я и вас, потому что вы решили повторить этот поход, пройти тем путем, пройти теми верстами, теми местами Русской земли, которые овеяны славой Ермака», – сказал митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Отметив, что Ижевск – оружейная столица России, Владыка совершил чин освящения оружия казаков.