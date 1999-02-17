Спартакиада казачьей молодежи пройдет 26 августа в Камышлове

Екатеринбург, 22 августа, «Православная газета». С целью возрождения исторических, культурных и спортивных традиций российского казачества и повышения уровня физической подготовки казачьей молодежи (в военно-прикладных видов спорта) в Свердловской области 26 августа на городском стадионе г. Камышлов проведут спартакиаду. Мероприятие посвятили Дню воинской славы - разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Организаторы: Екатеринбургское отдельское казачье общество «Исетская Линия» «Пятый отдел ОВКО», НКО Станичное казачье общество «Камышловская», Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политики администрации Камышловского городского округа - при участии Центра развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания, а также Дома детского творчества.

Участники спартакиады - члены казачьих обществ в возрасте от 14 лет (только лица мужского пола). Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по видам спорта, утвержденным Минспорттуризмом России. В программе: бег на «казачью версту», троеборие (подтягивание, отжимание, брусья), масрестлинг; разборка, сборка автомата Калашникова, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, пляжный волейбол, перетягивание каната. В рамках спартакиады пройдут соревнования и для казачат в возрасте от 6 до 14 лет: сгибание/разгибание рук в упоре лежа (отжимание) за 1 минуту; подтягивания на перекладине за 1 минуту; поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс) за 1 минуту; бег – 100 метров.

Победителей в личных видах программы наградят медалями и дипломами от организаторов соревнований. Призеры-команды будут награждены специальными дипломами, а команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, - ценными подарками и дипломами. Предварительные заявки на участие в спартакиаде направлять в электронную почту: ofk8673@yandex.ru.