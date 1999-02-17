Потомки героя почтили его память в Музее русского быта г. Тавды

Екатеринбург, 22 августа, «Православная газета». В общественном «Музее русского быта», расположенном в Духовно-просветительском центре «Древо познания» Свято-Николаевского прихода г. Тавда собирают материалы об именитых прославленных земляках. Несколько лет назад дети фронтовика Михаила Ивановича Гусева принесли в музей его личные вещи – для того, чтобы сохранить о нем память. Недавно музей «Русского быта» посетили внучка ветерана Екатерина Жабэ и правнуки Стефания, Таисия и Савелий. Приехала из Сургута и многодетная мама - внучка Михаила Ивановича, которая лично знала деда и помнит его вещи. Десятилетняя Стефания, ученица школы № 12 г. Сургута, написала работу о прадеде в рамках проекта «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», которая на XII Всероссийском Рождественском фестивале-конференции «Юный исследователь» (г. Обнинск, 2016 г.) заняла первое место по Гуманитарной секции.

Справка:

Гусев Михаил Иванович (18.12.1913 – 07.11.1992) во время войны в звании капитана командовал легендарной «Катюшей». В 1942 году был назначен заместителем командира по политчасти 5-й гвардейской минометной дивизии на Брянский фронт, был членом Военного совета на 1-м Белорусском фронте. В 1951 году был направлен на службу в ГДР в звании гвардии майора. Награжден четырьмя орденами и 11 медалями.