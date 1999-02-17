Благотворители оплатили коммунальные счета Обители милосердия

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Екатеринбург, 22 августа, «Православная газета». В Обители милосердия во имя святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны г. Екатеринбурга, где проживают больные, одинокие, лежачие больные, случилась большая радость - нашлись внимательные, отзывчивые люди, которые помогли социальному учреждению оплатить коммунальные счета. Бескорыстную помощь в этот трудный для обители период сотрудники назвали бесценной, так как теперь они могут спокойно продолжать благие дела по оказанию помощи своим подопечным. О здравии и благополучии всех благотворителей здесь молятся ежедневно.