Благотворители оплатили коммунальные счета Обители милосердия

Екатеринбург, 22 августа, «Православная газета». В Обители милосердия во имя святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны г. Екатеринбурга, где проживают больные, одинокие, лежачие больные, случилась большая радость - нашлись внимательные, отзывчивые люди, которые помогли социальному учреждению оплатить коммунальные счета. Бескорыстную помощь в этот трудный для обители период сотрудники назвали бесценной, так как теперь они могут спокойно продолжать благие дела по оказанию помощи своим подопечным. О здравии и благополучии всех благотворителей здесь молятся ежедневно.