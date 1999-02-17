Будущих родителей приглашают на встречу в Школу родителей

Екатеринбург, 22 августа, «Православная газета». В Центре защиты семьи «Колыбель», действующей при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, уже 14 лет работает необычная школа, в которой учатся мамы и папы, ожидающие ребенка. Правильно подготовиться к будущей встрече с малышом молодым парам помогают психолог, акушер-гинеколог и музыкальный педагог. По сложившейся традиции на заключительной встрече цикла занятий будет отслужен молебен о благополучном родоразрешении, в котором примут участие слушатели Школы родителей. Адрес Школы родителей в Екатеринбурге: ул. Царская, 8, Духовно-просветительский центр «Царский». Начало занятий в 10-30. Запись по телефону: 8 (904) 987-97-71. Телефон Центра защиты семьи «Колыбель»: 8 (343) 344-35-54.