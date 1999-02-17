Слет приходской молодежи организовали в Пригородном благочинии

Екатеринбург, 22 августа, «Православная газета». По инициативе помощника благочинного Пригородного благочиния по работе с молодежью иерея Адриана Лисника и при поддержке храмов во имя свт. Николая Чудотворца п. Николопавловское и в честь Рождества Божией Матери с. Краснополье Нижнетагильской епархии состоялся слет приходской молодежи Пригородного благочиния. Мероприятие прошло на набережной пруда в районе поселка Петрокаменское. Главной его целью организаторы назвали сплочение учащихся, родителей и преподавателей церковно-приходских школ, более тесное их взаимодействие на основе духовно-нравственного и патриотического воспитания подростков. Участники выездного мероприятия пели песни у костра, совершали походы по красивейшим местам родной природы, катались на лодках, играли в волейбол и другие подвижные и логические игры, совершали чтение утренних и вечерних молитвенных правил. Мероприятие оказалось столь успешным, что организаторы решили придать ему статус ежегодного. Так, не пафосно и не напоказ в Пригородном благочинии осуществляют воспитательные задачи: любовь к Отечеству и православной вере формируют у молодежи на базе физической активности и так называемой экологии души.