Храм преп. Серафима Саровского приглашает детей на занятия кукольного театра

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». В Духовно-просветительском центре прихода во имя святого преподобного Серафима Саровского чудотворца г. Екатеринбурга (ул. Ясная, 3) организовали детский кукольный театр. Занятия с куклами для детей - это не только интересное и полезное времяпрепровождение, окрашенное положительными эмоциями, но и важный учебный процесс, в результате которого ребенок получает коммуникативные навыки и развитие речи, формирует внутреннюю культуру, уважение друг к другу и ответственность, а также развивает эстетические чувства, творческие способности, воображение и самостоятельность мышления. К участию в детском кукольном театре приглашают детей от 7 до 9 лет. Встречи проходят 1 раз в неделю по воскресеньям в течение одного академического часа (с 14-00 до 14-45). Занятия бесплатны.