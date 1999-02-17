Православная газета

Православная газета

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Написанная на средства прихожан икона Божией Матери «Семистрельная» освящена

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». В минувшее воскресенье в храме Большой Златоуст города Екатеринбурга был совершен чин освящения иконы Божией Матери «Семистрельная», написанной по инициативе настоятеля о. Виктора Явича на средства прихожан. Так было положено начало доброй традиции, которая позволит приходу в дальнейшем приобрести еще не одну икону, написанную на пожертвования.

 
 
 

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