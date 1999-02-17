«Успенская трапеза» приглашает добровольных помощниц на выпечку и кулинарию

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». Для нужд храма и по заказу прихожан «Успенская трапеза» прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе г. Екатеринбурга каждую неделю стряпает пирожки, вареники и другие кондитерские изделия. К участию в благом деле приглашают всех, кто хотел бы потрудиться во славу Божию. Гибкий график работы позволяет подобрать оптимальный режим для каждого. Домашняя выпечка производится в теплой и дружелюбной атмосфере, за молитвой и общением. Выпечка печенья происходит 1 раз в неделю, лепка вареников и пирожков - 2 раза в неделю. В «Успенской трапезной» будут рады и кондитеру по изготовлению тортов. Телефон для справок и смс: 8 (903) 085-21-85.