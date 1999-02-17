Новая встреча особых детей РЦ на Семи Ключах пройдет в сентябре

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». Подопечные Реабилитационного центра для детей-инвалидов на Семи Ключах г. Екатеринбурга встретятся вновь после августовских каникул в начале нового учебного года - 9 сентября. Последняя летняя встреча началась для ребят по традиции с Божественной литургии в Богородице-Владимирском храме. Совместная молитва Богу и Причастие Святых Христовых Тайн - это сердцевина христианской жизни, главное, что нужно для духовной реабилитации души, она предшествует дальнейшей психологической и физической реабилитации. Творческие занятия обычно тематически связаны с церковными событиями и праздниками. В июле ребята вспоминали день святых благоверных князей Петра и Февронии, день семьи, любви и верности. Затем прошло занятие с педагогом инклюзивного образования по лепке из пластилина, также дети повторили цвета и счет. Во время прогулки подопечные Центра посетили приходской контактный зоопарк, а специалист по социальной работе провела музыкальную программу, которая включила в себя разминку, дыхательные, пальчиковые упражнения и плясовые игры. Родители прослушали лекцию священника Георгия Кабанова вместе с желающими изучать основы веры на приходских просветительских курсах.