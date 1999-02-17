Православная газета

Православная газета

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Очередной эфир ТК «Союз» посвятили фильму-победителю юношеского конкурса видео работ

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». В эфире телеканала «Союз» вышел очередной документальный фильм из цикла видео работ - участников детско-юношеского конкурса видеопроектов «Путешествие к истокам. Урал». Подготовленный воспитанниками храма святителя Иоанна Богослова г. Верхняя Салда фильм занял I место в категории «профессиональные». Конкурс организован сектором церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии совместно с Детским просветительским центром храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга. Воспитанники 15 приходских воскресных школ и подростковых объединений под руководством наставников подготовили видеофильмы на тему «Мой храм», в которых рассказали об истории и сегодняшнем дне своего прихода, его святынях, священниках, активных прихожанах, воспитанниках ЦПШ, а также о сегодняшнем дне села или города, в котором находится их храм.

 
 
 

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