Веселый шоппинг от парикмахеров провели в «Школе доброты»

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». Сотрудники екатеринбургского салона красоты «Кокон» утверждают: помогать – это легко и радостно. Совсем недавно они собирали продуктовые наборы для малоимущих семей, в этот раз решили помочь собрать детей в школу. Принцип помощи прост: каждый, кто приходит на мастер-класс Airtouch по методу Владимира Сарбашева, дарит реальное счастье реальным людям. 10 % доходов от мастер-классов эти добрые люди решили направлять на помощь нуждающимся семьям. Для мамы с двумя детьми (один из них страдает тяжелой формой ДЦП) мастера парикмахерского искусства привезли большую сумку подарков: часть одежды, портфели и канцтовары, купленные заранее. Школьную и спортивную форму решили купить вместе – с примеркой.

Чтобы одеть четырех школьников из трех подопечных семей, на шопинг отправились в «Глорию Джинс». Женя Колесов быстро выбрал с мамой все необходимое, в том числе - новенький рюкзак, доверху заполненный различными канцтоварами. Колесовы – многодетная семья с четырьмя детьми, недавно у матери Елены обнаружилось онкологическое заболевание, из-за которого молодая, красивая и еще недавно успешная женщина была вынуждена оставить работу. Прогулка по магазину завершилась совместным обедом в ближайшем кафе.

Чтобы принять участие в благотворительной акции «Школа Доброты» можно сделать пожертвование на покупку школьных принадлежностей любым удобным способом, указанным на сайте Православной службы милосердия. Можно выбрать необходимые для подопечных ПСМ товары по списку (список.xlsx) и принести их в пункт сбора – Екатеринбург, ул. Кирова, 65 (помещение Службы добровольцев на территории Успенского Собора на ВИЗе) или в наш Центр гуманитарной помощи на ул. Сажинская, 1, район Птицефабрики (работает два дня в неделю – пт и сб. – с 10 до 18 часов). И можно отправить смс-сообщение со словом ШКОЛА пробел СУММА пожертвования на короткий номер 3443. Телефон диспетчера Православной службы милосердия: (343) 200-07-04.